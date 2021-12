Vechi inamici politici, PSD şi PNL sunt acum parteneri de guvernare, o soluţie pe care chiar preşedintele Klaus Iohannis a catalogat-o drept “atipică”.

Cum va reacţiona PSD în 2023 dacă PNL nu cedează postul de premier?

Potrivit protocolului, în 2023 ar urma să se facă o rocadă în fruntea Guvernului, urmând ca premierul Nicolae Ciucă să fie înlocuit cu unul de la PSD, dar şi în fruntea câtorva ministere. Ce se va întâmpla însă dacă PNL nu va renunţa la postul de premier? Marcel Ciolacu a lămurit întreaga situaţie.

Preşedintele PSD spune că varianta răsturnării Guvernului prin moţiune de cenzură, în cazul în care PNL nu cedează funcţia de prim-ministru, este exclusă. În schimb, social-democraţii ar urma să iasă de la guvernare, într-un astfel de scenariu.

“Este exclus (să depunem moţiune – n.red.). Partidul Social Democrat se retrage de la guvernare, dacă nu ne respectăm un acord politic asumat de forurile noastre din interiorul partidelor”, a declarat, miercuri seara, Marcel Ciolacu, potrivit News.ro.

“Eu, în orice parteneriat, sunt un om de bună credinţă”

Ciolacu a insistat totuşi că doreşte ca toată lumea să dea o şansă acestui nou Guvern şi spune că el, personal, este un om de bună credinţă atunci când vine vorba despre orice parteneriat. Liderul PSD a subliniat că românii aveau nevoie, în acest moment, de un Guvern responsabil, iar acesta este cel mai important lucru care s-a realizat prin acest parteneriat.

“Eu, în orice parteneriat, sunt un om de bună credinţă. Mă bucur că am acceptat şi noi, şi ei (liderii PNL – n.red.) această rotaţie care va fi peste un an, când este un moment al adevărului.

Cel mai important lucru este că românii aveau nevoie în acest moment de un Guvern responsabil. (…) Haideţi să dăm o şansă acestui Guvern”, a mai declarat Marcel Ciolacu.

Ciolacu: Nu am negociat cu preşedintele României absolut deloc, absolut nimic

Recent, preşedintele PSD mai spunea că nimeni din PSD nu a negociat formarea acestui Guvern cu preşedintele Klaus Iohannis, toate discuţiile având loc doar între partide.

“Nu am negociat cu preşedintele României absolut deloc, absolut nimic. Nu am avut nicio discuţie până ne-am creionat (Guvernul – n.red.) (…)

Nu am avut nicio negociere eu personal şi nu cred că vreun coleg de-al meu a avut. Mai trebuia să vorbesc eu cu preşedintele ca să vedem că în România sunt trei crize majore? Nu m-am luptat cu preşedintele. Să se lupte în continuare (Iohannis – n.red.), nu am nicio problemă. Repet, eu nu am duşmani, ci adversari politici.

Domnul Iohannis a fost, cu adevărat, un adversar şi rămâne, în continuare, un adversar al PSD. Dacă îşi va schimba discursul şi abordarea faţă de PSD, e cu totul altceva. Eu mă aşteptam după ce a început al doilea mandat, preşedintele să nu se mai implice”, transmitea Marcel Ciolacu, marţi, la TVR.