Marcel Ciolacu anunță că nu va susține niciodată obligativitatea vaccinării în România. Totodată, el a adăugat că respectă opinia președintei CE, Ursula von der Leyen, însă își amintește foarte bine perioada comunismului.

Ciolacu susține că fiecare persoană are dreptul să decidă și s-a dat exemplu chiar pe el care s-a imunizat cu cele trei doze. Liderul PSD susține că este de acord și cu persoanele nevaccinate.

„Este exclus ca eu vreodata sa sustin obligativitatea vaccinarii. Presedinta Comisiei are dreptul la opinie, dar eu am crescut in comunism, cand toate deciziile erau impuse. Cred in dreptul fiecaruia de a decide. Eu m-am vaccinat si sunt de acord ca si cei nevaccinati trebuie sa respecte si dreptul meu la viata, deci sigur ca vor avea mai multe restrictii, dar nu cred in obligativitate”, a spus Ciolacu, la România Tv.

Totodată, el a ma adăugat că a făcut apel la oamenii politici să nu își mai dea cu părerea pe teme legate de pandemia de coronavirus ci să îi lase pe specialiști să vorbească, astfel încât oamenii să nu fie induși în eroare.

Ciolacu l-a dat exemplu pe Raed Arafat, care în opinia sa este bun pe situații de urgență, însă intervine doar atunci când nu mai este nimic de făcut.

Ciolacu își dorește doar informare corectă

„Datorita promovarii acestor subiecte am ajuns sa avem 500 de morti pe zi. Sper ca cei care au fost pana acum la Ministerul Sanatatii pentru aceste morti din incompetenta. Incompetenta ministrilor USR-şti au dus la moarte, ca nu numai coruptia duce la moarte. Va trebui sa raspunda.

Eu am tot facut apel la oamenii politici, chiar si la colegi, sa nu ne mai dam cu parerea pe teme de pandemie, ci sa lasam specialistii. Domnul Rafila sa vina sa informeze corect, sa spuna si ce e bine la vaccinare, si ce e rau, dar in primul rand rau.

Domnul Arafat este foarte bun pe situatii de urgenta, el intervine cand nu mai ai ce face. Normal ca spune ca trebuie blocat totul cand ajungem la 500 de morți pe zi. Dar o pandemie se rezolva cu preventie. Acum abordarea este cu totul diferita si veti vedea ca Nicolae Ciucă va avea maturitatea de a lua cele mai bune decizii”, a adăugat el.

Liderul PSD a mai menționat că toate măsurile care vor fi luate vor fi transmise, însă Guvernul își dorește o decizie corectă față de români.

„Cu certitudine masurile vor fi comunicate de cel care raspunde prin lege. Deciziile vor fi luate de Guvernul Romaniei. Este evident pentru toata lumea ca PSD a luat decizia matura de a stabiliza Romania si veti vedea ca a fost o decizie corecta fata de romani.”, a mai spus Ciolacu.

De menționat este faptul că declarația lui Marcel Ciolacu vine după ce preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a declarat miercuri că UE este necesar să pună subiectul vaccinării obligatorii pe masă, în contextul în care varanta omicron a SARS-CoV-2 se răspândeşte în lume, relatează AFP.