Într-un interviu acordat la România TV, Marcel Ciolacu a vorbit despre ce discuții a purtat în privat cu preşedintele Klaus Iohannis, la recepţia cu ocazia Zilei Naţionale de la Palatul Cotroceni.

El susține că PSD-ul este cel care a pus capăt unei crize politice, iar datorită partidului pe care îl conduce în momentul de față există un guvern stabil, care trebuie să devină eficient.

Totodată, Ciolacu susține că nu există niciun parteneriat între PSD și Iohannis și de asemenea, îl acuză pe Klaus Iohannis că a greșit în momentul în care s-a implicat în campania electorală, motiv pentru care trebuie să plătească.

„Astia suntem, e frumos, avem si motive de protest. In acest moment PSD a pus capat unei crize politice, avem un guvern stabil. De acum trebuie sa devina si eficient. Nu putem face nimic daca nu avem romanii parteneri.

Atat eu cat si domnul Iohannis respectam institutiile pe care le reprezentam. Au fost doar cateva secunde. Eu si PSD nu avem un parteneriat cu domnul Iohannis. Eu nu am dusmani politici, daca cineva in normalitate greseste, trebuie sa plateasca, iar domnul Iohannis a gresit cand s-a implicat in campania electorala.

De ce a acceptat PSD-ul propunerea PNL

Sunt presedintele PSD, dar nu stau intr-un glob de sticla. Am vorbit cu colegii de partid, am vorbit si cu romanii, dar e evident ca trebuia facut ceva. Uitati-va ca am venit cu rectificarea, nu aveam bani de pensii, am vorbit cu domnul Cseke si nici la Ministerul Sanatatii nu erau bani”, a spus Ciolacu la România Tv.

Liderul PSD susține că alegerea făcută de PSD nu a fost una ușoară având în vedere jignirile aduse de șeful statului, însă era nevoie de responsabilitate și de un compromis. Totodată, el a mai adăugat că PSD-ul a decis că acest lucru va fi benefic pentru România, în contextul în care pe lângă criza politică mai există și o criză sanitară, dar și una financiar și socială.

„Nu a fost o alegere usoara, dupa multele jigniri aduse de presedinte, dar trebuia sa dam dovada de responsabilitate. Am facut si compromisul de a lasa primul premier la PNL. Pe romani nu ii intereseaza cine e premier, ci sa avem un guvern stabil si eficient.

PSD a facut ceea ce este mai bine pentru romani si ăentru Romania. Criza politica, pe langa cele sociala si sanitara, nu mai putea continua. Suntem condamnati sa guvernam pana in 2024 si se va vedea la alegeri daca am facut bine sau nu.

Mihai Tudose nu a vrut in acest moment sa faca parte din guvern, desi eu am insistat, cred ca locul lui ar fi fost acolo. Se stie ca avem o relatie de prietenie. Mihai Tudose va mai scrie istorie in Romania” a adăugat el.

Marcel Ciolacu are încredere în PNL

Ciolacu a subliniat faptul că PSD-ul a negociat lucruri corecte și nu funcții, adăugând că nu există înțelegeri politice ascunse.

„Daca va uitati, veti vedea ca PSD a negociat lucruri concrete, mai mult decat functii. Nu am intelegeri politice ascunse. Credeti ca prioritatea romanilor si a lui Marcel Ciolacu este cine va fi candidat in 2024.”, a spus Marcel Ciolacu.

El a fost întrebat dacă are garanţii că PNL va respecta acordul din coaliţie, iar premierul Ciucă îşi va da demisia pentru a veni la conducerea executivului un prim-ministru PSD. În acest context, Marcel Ciolacu a spus că este un om de bună credinţă.

Mai exact el susține că actualul guvern merită o șansă, în special în astfel de momente.

„In orice parteneriat eu sunt un om de buna credinta. Peste un an jumatate este un moment al adevarului. Este exclus sa nu se respecte acordul rotatiei, atunci PSD se retrage de la guvernare. Haideti sa dam o sansa acestui guvern. In momente atat de critice, cum sunt acum, cu trei crize, cred ca o majoritate atat de larga este importanta pentru a implementa reformele necesare.”, a adăugat Ciolacu.