Vineri, la Suceava, Marcel Ciolacu a fost întrebat despre viabilitatea coaliției PSD – PNL până la alegerile prezidențiale, în contextul în care prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a afirmat că singurul lucru care mai susține această coaliție este războiul din Ucraina.

Marcel Ciolacu a afirmat că nu consideră că războiul din Ucraina are o mare influență asupra coaliției. El a subliniat că România are nevoie de stabilitate politică și a reamintit că, atunci când el și colegii săi au decis să intre la guvernare, au făcut acest lucru într-un context complex.

Ciolacu a adăugat că, în opinia sa, actuala coaliție a adus coerență în guvernare și o schimbare față de vechea coaliție de dreapta, care era marcată de conflicte și instabilitate, cu miniștri care se retrăgeau din ședințe și cu o funcționare ineficientă.

”Sincer nu văd mare influenţa războiului din Ucraina în ceea ce priveşte coaliţia. Cu adevărat România are nevoie de o stabilitate politică. Şi ne-am asumat această stabilitate politică. Vă reamintesc când eu împreună cu colegii mei am hotărât să intrăm la guvernare. Aduceţi-vă aminte complexitatea problemelor din acel moment, de acum trei ani când am hotărât să intrăm la guvernare şi cred că am adus o coerenţă în actul de guvernare şi o diferenţă faţă de vechea coaliţie de dreapta, unde posturile se trăgeau din fes, unde certurile erau la ordinea zilei, unde se retrăgeau miniştrii din şedinţele de guvern şi nimic nu funcţiona”, a declarat Marcel Ciolacu.