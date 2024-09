Rareș Bogdan: ”Nu este fisură în PNL”. Îl acuză de ipocrizie pe Mircea Geoană

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a declarat, joi, la TVR Info, că atât cei din jurul PSD, din jurul domnului Geoană, poate şi din jurul doamnei Lasconi, au încercat să pară că există o fisură în cadrul PNL, prin zvonurile că preşedintele Nicolae Ciucă se va retrage din cursa pentru preşedinţie, el arătând că nu există această fisură şi PNL este în spatele preşedintelui Ciucă.

Prim-vicepreședintele PNL a afirmat, la TVR Info, că zvonurile recente legate de posibila retragere a lui Nicolae Ciucă din cursa pentru alegerile prezidențiale reprezintă „o tentativă de a influența membrii și susținătorii partidului, cu scopul de a le diminua încrederea și de a provoca o stare de confuzie”.

„Atât cei din jurul preşedintelui PSD, din jurul domnului Geoană, poate şi din jurul doamnei Lasconi (..) au încercat să pară că există o fisură în PNL. Nu există această fisură, PNL este în spatele preşedintelui Ciucă”, a precizat Rareş Bogdan.

El a subliniat că PNL a obținut 2,4 milioane de voturi la alegerile locale, iar în prezent, pentru a accede în turul doi al alegerilor prezidențiale, partidul are nevoie de aproximativ 1,7-1,8 milioane de voturi. De asemenea, a remarcat că acest număr de voturi este sub cel obținut la alegerile locale pe listele pentru consiliile județene, unde PNL a înregistrat un procent de 28%. Bogdan spune că nu are nicio emoție în legătură cu alegerile, pentru că militanții liberali și președinții de CJ își vor face treaba.

„Totul este să venim cu o proiecţie, iar duminică Nicolae Ciucă va veni cu această proiecţie, acest program proiect pentru România”, a mai spus el.

Atac la Geoană

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, l-a acuzat de ipocrizie pe Mircea Geoană, candidat independent la alegerile prezidențiale din acest an. Bogdan a criticat faptul că Geoană își neagă trecutul politic, susținând că acesta dă impresia că „apare din senin, ca din spuma mării, călare pe un cal alb”. Liberalul a subliniat că PSD a jucat un rol esențial în cariera lui Geoană, un partid pe care acesta îl „renegă complet” în prezent.

„Îl cunosc pe Mircea Geoană de mult timp și pe vremuri l-am avut în platoul de televiziune. Nu am crezut că Mircea Geoană poate să fie atât de ipocrit și să-și anuleze istoria din această țară. Mircea Geoană a fost ceea ce a fost datorită Partidului Social Democrat, pe care astăzi îl reneagă total. Dânsul nu mai are nicio legătură. Vine din spuma mării, deși domnia sa are o istorie”, a spus Rareş Bogdan.

Liberalul a adăugat că are numeroase întrebări pentru Mircea Geoană, dar nu le va adresa în mod direct, considerând că acesta va fi oricum nevoit să ofere răspunsuri în viitor. În acest context, Rareș Bogdan i-a acordat lui Geoană nota 4, susținând că „nici vremea, nici ceasul” nu mai sunt de partea sa.

Geoană a avut funcții doar datorită statului român

Rareș Bogdan a afirmat că Mircea Geoană a ocupat funcții importante, precum cea de președinte al Senatului și candidat la președinția partidului, doar datorită statului român, pe care acum îl critică. A mai subliniat că partidele politice sunt percepute negativ, în timp ce Geoană se prezintă ca un salvator. Rareș Bogdan a spus că are multe întrebări pentru Geoană, dar nu le-a adresat, așteptând ca alții să o facă în curând, când acesta va trebui să răspundă. De asemenea, el a menționat că ar fi vrut să-l întrebe pe Geoană despre ceasuri, dar consideră că nu mai este momentul potrivit, apreciind că atitudinea acestuia a fost ridicolă.

Totodată, Rareș Bogdan le-a spus jurnaliștilor că nu mai dorește să colaboreze cu PSD și că singurul motiv pentru care PNL continuă alianța este războiul din Ucraina. El a adăugat că în partid se va vedea cine are câștig de cauză: cei care nu vor să mai colaboreze cu PSD sau cei care susțin continuarea acestei colaborări.

Liberalul a mai adăugat că singurul motiv pentru care PNL rezistă alături de PSD e războiul din Ucraina. El a mai adăugat că după alegeri vor guvern de dreapta, dar că vor discuta cu PSD.