Astfel, conform sondajului, Maia Sandu ar atrage votul a 30,4% din cetățenii Republicii Moldova. Pe locul doi, cu o diferență semnificativă, Igor Dodon ar fi creditat cu 14,3% din voturi, în timp ce Ion Chicu ar obține 6,1% din voturile cetățenilor cu drept de vot din Republica Moldova.

De asemenea, 24,2% dintre respondenți au declarat că nu știu pe cine ar vota, în timp ce 4% nu au oferit un răspuns la această întrebare.

În ceea ce privește alegerile parlamentare, Partidul Acțiune și Solidaritate ar obține cele mai multe mandate de deputat. Astfel, 25,6% dintre respondenți ar vota pentru PAS, 13,7% ar opta pentru Blocul Victoria, iar 13,15% ar susține Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM).

De asemenea, 9,5% dintre respondenți au declarat că nu ar vota deloc, iar 19,2% s-au arătat indeciși.

În rândul celor care și-au exprimat opțiunea, PAS ar obține 38,2% din voturi, Blocul Victoria ar fi votat de 20,4%, iar PSRM ar atrage 19,5% din voturi.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1022 de persoane din 304 localități.

Perioada de culegere a datelor a fost 22-27 mai, iar eroarea maximă este de 3%.

Actualul președinte al Republicii Moldova are însă și rivali. Andrei Năstase, fondatorul platformei Demnitate și Adevăr (DA), intenționează să candideze la alegerile prezidențiale din acest an. Fost aliat și susținător al Maiei Sandu, acesta va participa ca independent la scrutinul electoral din 20 octombrie.

Într-o apariție televizată, vorbind despre revenirea sa în politică, Năstase și-a confirmat candidatura pentru postul de președinte al Republicii Moldova. Politicianul a menționat că mulți oameni care i-au fost alături de-a lungul anilor sunt acum nemulțumiți de modul în care este guvernat Chișinăul.

Andrei Năstase a subliniat că, în cazul în care lucrurile ar fi decurs bine în Republica Moldova în acest moment, nu ar fi simțit nevoia să se implice din nou în politică.

„Nu aș mai fi ieșit în spațiul public dacă în Republica Moldova lucrurile ar fi mers bine. (…)

Urmare a mai multor discuții purtate în țară și în străinătate, și culminate cu întâlnirea pe care am avut-o duminică cu mai mulți simpatizanți și susținători ai mei, am decis că voi candida la alegerile prezidențiale din acest an ca și independent.

Bineînțeles, nu fără suportul tuturor celor care au fost alături de mine pe parcursul anilor, suportul celor care au rămas dezamăgiți de guvernarea actuală”, a spus Năstase, citat de NewsMaker.md.