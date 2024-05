Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, are rivali: este vorba chiar despre un fost aliat al său, Andrei Năstase.

Cel care a fondat platforma Demnitate şi Adevăr (DA) intenţionează să candideze la alegerile prezidenţiale din acest an. Fost aliat şi susţinător al preşedintelui Maia Sandu, Andrei Năstase va participa drept independent la scrutinul electoral din 20 octombrie.

Vorbind despre revenirea sa în politică, în cadrul unei emisiuni TV, Năstase a confirmat candidatura la postul de preşedinte al Republicii Moldova. Politicianul spune că sunt mulţi care i-au rămas alături pe parcursul anilor, oameni care sunt acum nemulţumiţi de modul în care se face guvernarea la Chişinău.

Andrei Năstase subliniază că, dacă totul ar fi mers bine în Republica Moldova în acest moment, nu ar fi simţit nevoie să se implice iarăşi în politică.

„Nu aș mai fi ieșit în spațiul public dacă în Republica Moldova lucrurile ar fi mers bine. (…)

Urmare a mai multor discuții purtate în țară și în străinătate, și culminate cu întâlnirea pe care am avut-o duminică cu mai mulți simpatizanți și susținători ai mei, am decis că voi candida la alegerile prezidențiale din acest an ca și independent.

Bineînțeles, nu fără suportul tuturor celor care au fost alături de mine pe parcursul anilor, suportul celor care au rămas dezamăgiți de guvernarea actuală”, a spus Năstase, citat de NewsMaker.md.