Principalul partid proeuropean din Republica Moldova, Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), al preşedintelui Maia Sandu, a câştigat detaşat alegerile parlamentare anticipate organizate duminică, potrivit rezultatelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC), după numărarea voturilor din 99,58% dintre secţiile de votare.

Astfel, în urma numărării voturilor din 2.141 din totalul celor 2.150 de secţii de votare, PAS a înregistrat un procent de 52,53% din voturi, depăşind astfel categoric principala formaţiune politică de stânga, Blocul Electoral al Comuniştilor şi Socialiştilor (BECS), care a fost votat de doar 27,36% din electorat.

Datele CEC arată că Partidul Politic „Şor” (PPŞ) a beneficiat de susţinerea a 5,78% dintre alegători, acesta fiind urmat de Blocul Electoral „Renato Usatîi”, cu 4,11% din voturile alegătorilor.

Pe următoarele locuri se află Partidul Politic Platforma Demnitate şi Adevăr- 2,34% şi Partidul Democrat din Moldova- 1,82%.

În condiţiile în care pragul electoral este de 5% pentru partidele politice şi 7% pentru alianţele electorale, în noul legislativ din Republica Moldova acced doar trei formaţiuni politice, PAS, BECS şi PPS, urmând ca partidul preşedintelui Maia Sandu să aibă o majoritate covârşitoare.

Sondajului After Poll 2021

Pe parcursul zilei, organizatorii sondajului au sunat și au întrebat alegătorii dacă au mers la vot și pentru cine au votat, scrie unimedia.ro.

Organizatorii au precizat că alegătorii au fost întrebați dacă au mers deja la votare, iar celor care la momentul apelului deja au votat le vor fi adresate câteva întrebări:

Când s-au decis cu cine să voteze, pentru cine au votat și câteva întrebări pentru ca să aflăm profilul alegătorului

Vârsta, nivelul de studii, mediul de reședință.

Sondajul este realizat în cadrul proiectului „Countering disinformation and promotion of election integrity”, finanțat de către European Endowment for Democracy, implementat de către Comunitatea WatchDog.MD în parteneriat cu Institutul de Politici publice.

Pe 11 iulie 2021 în Republica Moldova au avut loc alegeri parlamentare anticipate, fiind cel de-al X-lea scrutin parlamentar de la declararea independenței țării. Cetățenii au ales o nouă componență a Parlamentului – organul legislativ al statului.

