Astfel, potrivit datelor sondajului, PAS ar fi acumulat 55,1% din numărul total de voturi, BECS – 24,0%, Șor – 8,1%.

În cadrul sondajului, au fost contactate 2764 de persoane în total. Dintre acestea, 1472 au oferit informația despre cum au votat. Rata de refuz fiind de 32,3%. Datele au fost colectate pe parcursul zilei de astăzi, în intervalul orelor 12:00-20:00.

Marja de eroare constituie 2,6%.

Organizatorii au precizat că alegătorii au fost întrebați dacă au mers deja la votare, iar celor care la momentul apelului deja au votat le vor fi adresate câteva întrebări:

când s-au decis cu cine să voteze, pentru cine au votat și câteva întrebări pentru ca să aflăm profilul alegătorului

vârsta, nivelul de studii, mediul de reședință.

Sondajul este realizat în cadrul proiectului „Countering disinformation and promotion of election integrity”, finanțat de către European Endowment for Democracy, implementat de către Comunitatea WatchDog.MD în parteneriat cu Institutul de Politici publice.

Pe 11 iulie 2021 în Republica Moldova au avut alegeri parlamentare anticipate, fiind cel de-al X-lea scrutin parlamentar de la declararea independenței țării. Cetățenii vor alege astăzi o nouă componență a Parlamentului – organul legislativ al statului.