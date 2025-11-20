Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a făcut joi clarificări despre Sistemul E-Sigur și camerele de trafic, după criticile lui Cătălin Drulă. MAI spune că proiectul de lege aflat în dezbatere arată clar cum pot fi folosite imaginile de la camerele din trafic pentru a identifica încălcările și a crea procese verbale digitale.

Există însă o etapă suplimentară: camerele instalate de primării trebuie să fie compatibile cu sistemul național. Fiecare primărie a instalat camere diferite, care trebuie testate și aprobate înainte de conectare. Altfel, pot apărea erori care să ducă la anularea proceselor verbale în instanță.

MAI subliniază că afirmația „camerele există, legea există, primăriile sunt pregătite, lipsește doar voința MAI” este greșită. Realitatea tehnică, legală și operațională face implementarea sistemului mai complicată. Sistemul E-Sigur nu e blocat, ci se află în etapa de integrare și uniformizare tehnică.

MAI explică că un sistem național nu înseamnă doar că există camere video. Așa cum monitorul nu e același lucru cu calculatorul, camera nu e același lucru cu sistemul E-Sigur. E-Sigur înseamnă: infrastructură națională pentru procesarea imaginilor video, programe automate de recunoaștere a numerelor de înmatriculare și analiză, fluxuri de date securizate, audit tehnic și metadate certificate, legături cu bazele de date ale MAI, comunicare cu proprietarii sau contravenienții, o arhitectură unică pentru toate primăriile.

Ministerul spune că primăriile au montat camere foarte diferite, cu tehnologii și standarde variate.

Acum se lucrează la uniformizarea, testarea și aprobarea lor. MAI poate conecta camerele la sistem doar dacă acestea respectă reguli stricte legate de: corectitudinea datelor, securitatea online, verificări tehnice, compatibilitatea cu sistemul central MAI.

Potrivit MAI, proiectul de OUG inițiat de ministrul Cătălin Predoiu este baza care permite funcționarea completă a sistemului E-Sigur.

În prezent, legea permite doar procesări automate limitate, iar polițistul trebuie să valideze manual multe dintre ele. Autoritățile locale trebuie să se ocupe de tipărirea și transmiterea documentelor pentru abaterile rutiere. Proiectul de OUG aduce mai multe schimbări importante:

permite procesarea automată a abaterilor, la scară mare;

digitalizează complet relația dintre polițist, proprietar și contravenient;

elimină dublarea inutilă a documentelor;

stabilește regulile pentru probele digitale, astfel încât procesul-verbal să fie legal și contravenientul să-și poată exercita dreptul de apărare.

Astfel, pentru prima dată în România, sancționarea automată devine posibilă la scară mare. MAI explică că există două fluxuri principale:

Camera → Polițist: Camera surprinde abaterea, generează imaginea și datele, iar polițistul validează contravenția. Acest flux este deja legal și funcțional.

Camera surprinde abaterea, generează imaginea și datele, iar polițistul validează contravenția. Acest flux este deja legal și funcțional. Polițist → Proprietar/Contravenient: Înainte, acest proces era complicat și birocratic. Cu noile reguli, totul se face digital: proprietarul este identificat automat, comunicările se fac electronic, iar procesul-verbal este generat și semnat digital.

Conform MAI, E-Sigur ajută la: procesarea rapidă a unui număr mare de abateri, creșterea preciziei și siguranței datelor, folosirea eficientă a polițiștilor, care pot să se ocupe de situațiile în care tehnologia nu e suficientă, cum ar fi testarea alcoolemiei sau a drogurilor, șoferii agresivi și intervențiile de urgență.

Astfel, sistemul ajută la fluidizarea traficului, creșterea vizibilității poliției și scoaterea rapidă din trafic a șoferilor periculoși. MAI subliniază că aplică legea conform regulilor tehnice și responsabilităților legale, nu în urma presiunilor politice.

Comunicatul MAI spune că presiunile publice pentru „accelerarea” sistemului E-Sigur ignoră faptul că sistemele automate au nevoie de: garanții tehnice solide, verificări stricte, fonduri suficiente, securitate cibernetică, validări metrologice, audit și trasabilitate legală. Un sistem lansat fără aceste verificări ar da erori, ar duce la anularea proceselor în instanță și ar afecta încrederea publicului. MAI subliniază că nu va sacrifica legalitatea pentru declarații politice.

De fapt, sancțiuni automate se aplică deja – din ianuarie 2025 – și până acum au fost procesate peste 30.000 de abateri cu ajutorul celor aproximativ 700 de camere funcționale. Asta arată că sistemul funcționează și se dezvoltă, nu este blocat. E-Sigur permite acum pentru prima dată un proces complet digital:

Captura evenimentului (imagine/video + date).

Identificarea automată a mașinii (ANPR).

Asocierea cu proprietarul din baza de înmatriculări.

Generarea minutei digitale a constatării.

Proces-verbal creat electronic.

Acest sistem respectă standarde europene, folosite în Franța, Olanda, Belgia și Marea Britanie.

MAI subliniază că tragediile rutiere nu trebuie folosite pentru atacuri politice. Proiectul E-Sigur se află în transparență decizională și include observațiile Asociației Municipiilor din România. Sunt propuse 19 intervenții majore în legislație. Consultarea publică este deschisă încă 10 zile pentru ca instituțiile și cetățenii să contribuie responsabil. Sistemul nu este amânat, ci implementat responsabil, etapizat și legal, în limita fondurilor disponibile, și nu în ritm electoral.

Ministrul Cătălin Predoiu a anunțat că E-Sigur va fi extins, colectând imagini de la toate camerele autorităților locale și chiar de la șoferi. El a precizat că nu este vorba de „Big Brother”, ci de un scut digital de siguranță. O parte din amenzile plătite va merge către educație rutieră și întreținerea sistemului.