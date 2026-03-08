Conform comunicatului de presă al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), această operațiune face parte din măsurile autorităților române de sprijinire a cetățenilor afectați de situația din regiune.

„În continuarea demersurilor de sprijinire a revenirii în țară în siguranță a cetățenilor români afectați de situația de securitate din Orientul Mijlociu, la data de 8 martie va ateriza la București un zbor de repatriere asistată, în regim charter, pentru 183 de cetățeni români”, a transmis MAE.

Românii au fost transportați din Qatar până în Arabia Saudită cu un convoi rutier.

„Cetățenii români se aflau în Qatar de la începutul crizei din regiune. Cu sprijinul Celulei de criză MAE şi al Ambasadei României la Doha, au fost transferați pe cale rutieră pe ruta Doha-Riad, cu 4 autocare însoțite de o echipă consulară din cadrul misiunii diplomatice de la Doha”, precizează instituția.

La granița cu Arabia Saudită, grupul a fost preluat de echipa Ambasadei României pentru formalitățile de frontieră și vize.

Autoritățile române au coordonat atât transferul terestru, cât și zborul charter pentru cetățenii aflați în Qatar. Potrivit comunicatului Ministerului Afacerilor Externe, transportul rutier a fost asigurat gratuit, iar zborul charter a fost organizat de Celula de criză a MAE, împreună cu operatori privați, pentru a permite accesul cât mai multor români la bilete.

În același zbor au fost îmbarcați și cetățeni ai altor state.