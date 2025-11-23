Fondată în anul 2020 de către Cornel Amariei, compania .lumen este un startup românesc de tehnologie avansată (deep-tech) care dezvoltă soluții inovative dedicate mobilității persoanelor nevăzătoare și cu deficiențe de vedere. Prin combinarea cercetării în rbotică, inteligență artificială și interacțiune om-mașină, .lumen a devenit una dintre cele mai importante companii de tehnologie asistivă din Europa Centrală și de Est.

Produsul emblematic al startup-ului este sistemul .lumen Glasses, o pereche de ochelari inteligenți care reproduc funcționalitățile unui câine-ghid, dar într- un format tehnologic scalabil. Dispozitivul folosește un set complex de camere, senzori și algoritmi de inteligență artificială, care analizează mediul din jurul utilizatorului, identifică obstacolele și oferă ghidaj prin feedback audio și haptic. Scopul este de a reda independența de mișcare persoanelor cu deficiențe de vedere și de a le oferi un instrument de orientare sigur, intuitiv și accesibil.

„Am demonstrat că tehnologia PAD AI poate ajuta persoanele cu deficienţe de vedere să se deplaseze independent. Acum, o extindem pentru a reimaginea modul în care mărfurile se deplasează în oraşe”, au declarat reprezentanţii companiei .lumen.

La baza produsului stă sistemul PAD AI (Pedestrian Autonomous Driving), o tehnologie proprie dezvoltată intern, care permite analiza și interpretarea mediului în timp real. Dispozitivul oferă informații despre poziționare, direcție, pericole și trasee posibile, permițând utilizatorului să navigheze autonom fără ajutor uman.

În 2024, compania a anunțat obținerea certificării CE pentru .lumen Glasses, ceea ce confirmă conformitatea produsului cu standardele europene de siguranță și performanță medicală. Conform reprezentanților companiei, „după cinci ani de inovație continuă și peste 40 de ingineri R&D în echipă, am reușit în sfârșit să punem ștampila CE, alături de steagul UE, pe un produs conceput și dezvoltat în România”.

În paralel, .lumen a atras o rundă de investiții de aproximativ 5 milioane de euro, destinată lansării pe piață a primei generații de ochelari și consolidării liniei de producție. Compania are sediul principal în Cluj-Napoca, unde coordonează activitățile de cercetare, dezvoltare și testare a produselor.

La începutul anului 2025, .lumen a primit și un grant european de circa 11 milioane de euro pentru proiectul PABLO (Autonomous Robots for Urban Delivery), ce are ca obiectiv extinderea tehnologiei PAD AI din zona mobilității umane către aplicații logistice. Proiectul presupune dezvoltarea unor roboți autonomi umanoizi și patrupezi, capabili să navigheze pe trotuare și în zone urbane aglomerate, folosind aceleași principii de percepție și orientare testate în cadrul produselor destinate persoanelor cu deficiențe de vedere.

Prin tehnologiile dezvoltate, .lumen contriuie direct la creșterea autonomiei și calității vieții persoanelor nevăzătoare, o categorie estimată la peste 40 de milioane de oameni la nivel global. Dispozitivele pot înlocui, într-un mod accesibil, funcționalitățile câinilor-ghid, o resursă extrem de limitată, în prezent existând mai puțin de 20.000 de câini-ghid antrenați la nivel mondial.

Inovațiile companiei au fost recunoscute internațional, .lumen fiind inclusă pe lista Forbes 30 Under 30 Europe, în categoria „Science & Healthcare”, iar Cornel Amariei a fost distins cu European Inventor Award din partea Oficiului European de Brevete, pentru contribuția sa în domeniul tehnologiilor asistive.