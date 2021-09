Haos total pe scena politică. Războiul dintre Ludovic Orban și Florin Cîțu s-a mutat acum și în exterioriul PNL. Concret, Ludovic Orban a convocat, mâine, Parlamentul pentru citirea moțiunii de cenzură. Orban a făcut această solicitare din poziția de președinte al Camerei Deputaților. Alături de el s-a poziționat Anca Dragu, șefa Senatului.

În adresă se vorbește și despre decizia Curții Constituționale din 2010, care precizează că demersul moțiunii de cenzură trebuie continuat pentru a ajunge la citirea și dezbaterea acesteia. Potrivit deciziei CCR, împiedicarea acestui demers contravine Constituției României.

Florin Cîțu se îndreaptă spre CCR

Premierul Florin Cîțu și echipa din jurul lui doresc să blocheze moțiunea de cenzură depusă de USR-PLUS și AUR. Ei au de gând să depună o sesizare la Curtea Constituțională. Surse din PNL, citate de sps, au precizat că Florin Cîțu va sesiza un conflict de natură instituțională între Guvern și Parlament, asta pentru că el consideră că nu s-au respectat pașii constituționali pentru depunerea moțiunii de cenzură.

„Vreau să vedem dacă a încălcat statutul prin această convocare și după aceea vor fi sancțiuni. Nu am discutat nici înainte nici după, Guvernul va sesiza CCR pentru conflict juridic. A doua oară au revenit cu semnăturile. Vom sesiza CCR care trebuie să se pronunțe asupra respectării Constituței”, a declarat Florin Cîțu.

„Decizia de azi se referă la legalitate. Nu ne opunem procedurii parlamentare și dreptului constituțional ca un partid parlamentar care are semnături legale să depună moțiune de cenzură. Ceea ce noi vrem este să ne asigurăm că toate procedurile sunt respectate din punct de vedere al legalității. Noi ce am văzut și ce am primit – tipul de semnături, pe unele chiar scrie că le-am redepus pentru că erau în fotocopie. Să admiți că ai depus nelegal niște semnături din punctul meu de vedere este inadmisibil”, a explicat Florin Cîțu.

Se așteaptă decizia CCR

„Ce facem atunci? Trebuie să avem o decizie a CCR și după aceea vedem. Dacă CCR ne spuen că a fost legal depusă, mergem mai departe, procedurile curg”, a mai spus Cîțu.

Premierul Florin Cîțu a recunoscut că va sesiza CCR privind un conflict constituțional între Guvern și Parlament privind respectarea legalității în depunerea moțiunii de cenzură AUR – USRPLUS.

