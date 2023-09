Marcel Ciolacu a reușit să angajeze răspunderea Guvernului pe care îl conduce. El a reușit acest lucru fără ca opoziția să depună moțiunea de cenzură cu care amenința. Celelalte partide au avut la dispoziție trei zile, iar acestea au expirat.

Constituția prevede că „Guvernul este demis daca o motiune de cenzura, depusa in termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaratiei de politica generala sau a proiectului de lege, a fost votata in conditiile articolului 113”.

Atât USR, cât și AUR, au încercat separat să strângă semnături pentru o moțiune de cenzură, dar nu au reușit să obțină suficiente din partea altor partide din opoziție. Ele erau necesare pentru a depune efectiv moțiunea. Acest lucru a dus la eșecul inițiativelor lor de a demite Guvernul prin această metodă.

Asumarea de răspundere reprezintă o victorie pentru Marcel Ciolacu și pentru partidul său, PSD. Premierul a reușit să mențină Guvernul în funcție și să respingă moțiunea de cenzură, fapt care arată că are în continuare sprijinul unei majorități parlamentare.

Contestarea legii la Curtea Constituțională reprezintă o ultimă opțiune pentru opoziție de a încerca să blocheze proiectul noilor măsuri fiscale. Termenul limită pentru depunerea contestației la CCR este sâmbătă noaptea, iar atât USR, cât și AUR au în vedere acest demers. Decizia Curții Constituționale va fi esențială în acest caz și va stabili dacă legea va fi menținută sau modificată.

Vă prezentăm și prevederile constituției, valabile în cazul în care contestarea legii nu va fi realizată:

(3) Daca Guvernul nu a fost demis potrivit alineatului (2), proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, dupa caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se considera adoptat, iar aplicarea programului sau a declaratiei de politica generala devine obligatorie pentru Guvern.

(4) In cazul in care Presedintele Romaniei cere reexaminarea legii adoptate potrivit alineatului (3), dezbaterea acesteia se va face in sedinta comuna a celor doua Camere.