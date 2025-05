George Simion primește o susținere de calibru greu din partea unuia dintre cei mai influenți lideri conservatori din Europa. Într-un interviu exclusiv pentru HotNews.ro, fostul premier polonez Mateusz Morawiecki, actual președinte al grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), îl descrie pe liderul AUR drept „un om pașnic, aliat în lupta împotriva establishmentului de la Bruxelles”.

Polonia votează duminică, 18 mai, în primul tur al alegerilor prezidențiale, iar România se pregătește pentru o campanie care promite să fie una dintre cele mai tensionate din istoria post-decembristă.

Morawiecki a prezentat o serie de motive care stau la baza sprijinului său pentru candidatura lui George Simion la președinția României:

Fostul șef al Guvernului de la Varșovia nu ezită să atace dur Comisia Europeană și ceea ce numește „plutocrația de la Bruxelles”. Mai mult, acuză statele vestice – Franța, Germania, Olanda și Austria – că ar fi sabotat, prin intermediul instituțiilor europene, dezvoltarea sectorului de transport din România și Polonia.

Simion a fost, în această săptămână, prezent în Polonia pentru a-l susține pe candidatul PiS, Karol Nawrocki, la un miting electoral. Tot acolo s-a întâlnit cu președintele Andrzej Duda pentru a discuta despre „restaurarea democrației”.

Ca reacție, premierul în exercițiu al Poloniei, Donald Tusk, a transmis un mesaj critic, sugerând că prezența lui Karol Nawrocki alături de George Simion, perceput ca având o orientare pro-rusă, ar servi intereselor Moscovei.

Morawiecki respinge însă orice asociere a lui Simion cu Moscova:

„Nu împărtășesc nicio admirație pentru Vladimir Putin. Nu sunt deloc de acord cu nimeni care îl admiră pe Vladimir Putin. Știm cât de rea a fost Uniunea Sovietică şi ştim ce poate însemna Rusia pentru țările din Europa de Est. Nu admir deloc pe nimeni care susține Rusia, care are cuvinte pozitive la adresa Rusiei. Avem un candidat în campania prezidențială din Polonia care este, de asemenea, pro-rus și suntem foarte ferm împotriva lui. Rusia amenință Ucraina și acesta este motivul pentru care sprijinim Ucraina.”

Deși Polonia a fost printre cei mai fervenți susținători ai Ucrainei, Morawiecki recunoaște „dezamăgirea profundă” în fața poziției Kievului privind exporturile de cereale. În acest context, atitudinea mai rezervată a lui Simion față de ajutorul acordat Ucrainei este considerată justificabilă:

„Noi nu suntem implicați în niciun fel de trimitere de trupe sau de sprijinire directă a Ucrainei, în Ucraina. Polonia a avut un rol esențial în primele 12 luni de război, când, sub guvernul meu, am trimis arme și am sprijinit refugiații ucraineni. Dar, în acest moment, nu suntem în favoarea trimiterii trupelor noastre în Ucraina.”