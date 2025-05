Aflat în Polonia în contextul apropiatelor alegeri prezidențiale din 18 mai, liderul AUR și candidat la președinția României, George Simion, și-a exprimat public sprijinul pentru Karol Nawrocki, reprezentantul taberei naționaliste și conservatoare din statul vecin.

George Simion a participat la un eveniment organizat în regiunea Silezia, în orașul Zabrze, unde a fost prezent alături de Nawrocki, candidatul susținut de Partidul Lege și Justiție (PiS).

Această formațiune este cunoscută pentru pozițiile sale conservatoare și eurosceptice și are în continuare susținerea președintelui în funcție, Andrzej Duda, în ciuda faptului că a pierdut guvernarea în favoarea coaliției conduse de Donald Tusk.

Într-un gest de solidaritate regională între suveraniști, George Simion a subliniat importanța colaborării între lideri care împărtășesc valori similare, afirmând că alianțele trebuie să se bazeze pe respect și obiective comune.

Sprijinul său vine într-un moment în care Nawrocki câștigă tot mai multă vizibilitate, după ce a fost primit la Washington de președintele american Donald Trump și a participat la evenimentul „Ziua Națională a Rugăciunii” de la Casa Albă.

Întregul discurs la lui George Simion în Polonia poate fi vizualizat mai jos.

George Simion nu a ezitat să reacționeze și la atacurile venite din partea premierului polonez Donald Tusk, cunoscut pentru pozițiile sale pro-UE și critice față de opoziția naționalistă.

Într-o postare pe rețeaua X (fostul Twitter), liderul AUR a transmis un mesaj dur la adresa lui Tusk, însoțit de o fotografie sugestivă, insinuând ipocrizia și duplicitatea acestuia în raport cu influențele externe.

In this photo is Putin’s man in Poland.

The whole of Europe knows it.

Nobody believes your lies and hypocrisy anymore, Donald! pic.twitter.com/KCT91bLt3F

— 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion) May 13, 2025