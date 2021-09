Leo de la Strehaia a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală.

Decizia a fost luată miercuri, de Curtea de Apel București. Leo de la Strehaia a fost reținut în această seară de polițiști și urmează să fie încarcerat în Penitenciarul Drobeta Turnu-Severin.

Leo de la Strehaia a fost la un pas să scape de închisoare

Ion Stelică Mihai, zis Leo de la Strehaia, a fost condamnat miercuri la doi ani și jumătate de închisoare cu executare, potrivit minutei Curții de Apel București. Potrivit avocaților din dosarul de evaziune fiscală, faptele se prescriu peste două zile, pe 2 octombrie 2021. Acest lucru nu îl va scăpa pe Leo de închisoare, fiind condamnat înainte să se împlinească termenul de prescripție.

În această seară, Leo de la Strehaia a fost reținut de polițiști împreună cu mama sa și o altă rudă.

IPJ Mehedinți a anunțat că polițiștii din cadrul Poliției Oraș Strehaia au identificat și reținut doi bărbați, de 47, respectiv 50 de ani și o femeie, de 61 de ani, toți din orașul Strehaia, pe numele cărora Tribunalul București a emis mandate de executare a pedepsei cu închisoarea. Bărbatul de 47 de ani a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare, bărbatul de 50 de ani la 1 an și 6 luni de închisoare, iar femeia la 2 ani de închisoare, pentru săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală.

Unde își va petrece Leo următorii 2 ani

Cei în cauză urmează să fie încarcerați în Penitenciarul Drobeta Turnu-Severin, a mai transmis IPJ Mehedinți, potrivit Realitatea PLUS

Tribunalul București i-a condamnat, în primă instanță, pe 27 iulie acest an, pe Leo de la Strehaia, mama lui, Maria Mihai zisă Patroana, fratele vitreg, Ioan Mihai zis Mex, și vărul, Gheorghe Gheorghe, la câte 3 ani de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală, mai exact tentativă la stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor și complicitate la această tentativă.

În septembrie acest an, Leo de la Strehaia a fost condamnat la un an și jumătate de închisoare pentru înșelăciune într-un alt dosar penal, iar fiul lui, la un an și 2 luni de închisoare cu suspendare, însă decizia nu e definitivă.

