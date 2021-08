Nici nu a ajuns bine să se bucure de noua funcție de ministru al Finanțelor, că Dan Vîlceanu are motive de tensiune macimă. Potrivit unor surse judiciare citate de Realitatea Plus, Mama ministrului Finanțelor ar fi vizată într-un dosar de evaziune fiscală. acest dosar este disjuns din dosarul clasat al fiului său, potrivit unor surse judiciare, citate de Realitatea Plus.

Dosarul ar fi fost declinat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj și nu este clar ce calitate procesuală are mama ministrului Vîlceanu în dosar.

Elisabeta Vîlceanu este acționar și administrator al firmei Trefo SRL din Rovinari, una dintre firmele care apare constant pe lista de furnizori ai companiei de stat CE Oltenia. Dosarul s-a deschis în urma unui control al ANAF Gorj, în urma căruia a fost sesizat Parchetul Tribunalului Gorj, pentru ca, să ajungă la Parchetul General. În februarie, acesta a clasat dosarul în care Dan Vîlceanu era acuzat de evaziune fiscală, pe motiv că fapta nu există.

Cine este Dan Vîlceanu

Dan Vîlceanu este de ieri noul ministru de Finanțe. El as fost susținut de premierul Florin Cîțu în această funcție. De altfel, Vîlceanu este un susținător puternic al primului ministru în cursa pentru câștigarea șefiei PNL. Dan Vîlceanu a fost validat drept propunerea pentru postul de ministru al Finanţelor în ședința Biroului Permanent Naţional al PNL cu 47 de voturi pentru și un singur vot împotrivă, cel al lui Ludovic Orban.

Potrivit declaraţiei sale de avere, a încasat în 2020, 137.000 de lei drept salariu de la Camera Deputaţilor şi alţi 62.315 de lei pentru funcţia de profesor. Noul ministru mai primeşte şi 129.881 de lei din închirierea unei hale din Timișoara. Dan Vîlceanu deține titluri de stat în valoare de 731.501 de lei, patru terenuri în comuna Runcu, județul Gorj, dar și trei imobile, două în județul Gorj și unul în Timiș.

El are circa 71.000 de lei în două conturi bancare şi conduce un autoturism BMW Seria 5, an de fabricaţie 2011, potrivit declaraţiei sale de avere.