Victor Ponta a declarat că, în perioada în care a fost prim-ministru, a decis să implice Serviciul Român de Informații (SRI) în lupta împotriva evaziunii fiscale, cu scopul de a institui un mecanism de control reciproc între ANAF și ofițerii SRI. Potrivit acestuia, colaborarea a avut un impact pozitiv asupra eficienței instituționale și a contribuit semnificativ la creșterea încasărilor la bugetul de stat.

Fostul candidat la președinție a vorbit deschis, în cadrul emisiunii „Ai Aflat” difuzate de Gândul, despre decizia sa din perioada mandatului de prim-ministru de a implica Serviciul Român de Informații în combaterea evaziunii fiscale. Declarațiile sale au fost făcute în contextul unei afirmații recente a primarului Nicușor Dan, care a anunțat intenția de a include evaziunea fiscală în strategia națională de securitate.

Întrebat de jurnalistul Ionuț Cristache cine i-a sugerat ideea colaborării cu SRI, Victor Ponta a precizat fără echivoc că inițiativa i-a aparținut în întregime. El a adăugat că a discutat direct această propunere cu George Maior, directorul SRI la acea vreme.

Fostul premier a precizat că modelul de colaborare a fost conceput în parteneriat cu Gelu Diaconu, cel care ocupa la acea vreme funcția de președinte al ANAF.

„Eu mi-am dat ideea cu Gelu Diaconul. Și am vorbit-o cu Maior atunci. Și ideea a fost în felul următor. Și așa am obținut încasări mari, duble. Într-un an de zile scăzând taxe”, a spus acesta.