Viața la bloc implică folosirea în comun a structurilor, instalațiilor și a spațiilor comune, precum coloanele de apă, conductele de canalizare, acoperișul sau pereții structurali. Bunul mers al acestora depinde de întreținerea proprie a fiecărui apartament și respectarea regulilor de conviețuire.

Intervențiile necorespunzătoare, improvizațiile la instalațiile sanitare sau lipsa lucrărilor de întreținere pot afecta direct vecinii. Cauzele infiltrărilor sunt adesea tehnice și includ țevi care cedează, racorduri montate greșit, hidroizolații deteriorate sau instalații vechi care nu mai fac față presiunii.

O defecțiune într-un apartament poate provoca pagube în altul fără vinovăția proprietarului afectat, de aceea este necesară cunoașterea legislației care stabilește răspunderea, obligațiile de reparație și modalitățile de recuperare a daunelor.

Infiltrațiile reprezintă pătrunderea apei dintr-un alt apartament sau din părțile comune ale clădirii în locuința ta, de obicei prin tavan, pereți sau în jurul instalațiilor sanitare. Ele se pot observa prin pete umede, vopsea care se cojește, tencuială umflată sau miros persistent de umezeală.

Nerezolvate, infiltrațiile pot duce la degradarea finisajelor, apariția mucegaiului și afectarea structurii pereților, generând costuri importante de reparații. Proprietarul apartamentului din care provine infiltrația este responsabil să remedieze cauza și să repare prejudiciile, conform principiului răspunderii civile delictuale din Codul civil. Legea privind asociațiile de proprietari obligă fiecare proprietar să-și întrețină instalațiile astfel încât să nu producă daune altor locuințe sau părților comune.

Fotografiile, filmările, notarea datei și, dacă este posibil, procesul-verbal de constatare întocmit de asociație, ajută la dovedirea existenței problemei și a legăturii dintre avarie și pagube. Proprietarul afectat are dreptul să solicite accesul în apartamentul vecinului pentru verificarea instalațiilor și poate cere atât oprirea infiltrațiilor, cât și repararea daunelor produse.

Primul pas recomandat este notificarea amiabilă a vecinului. Discuția calmă, bazată pe dovezi, poate rezolva rapid problema, mai ales dacă vecinul nu era conștient de pagubele produse. Este util să explici daunele și să soliciți implicarea unui instalator sau a unei firme specializate pentru identificarea și remedierea cauzei infiltrațiilor. Legea încurajează soluționarea pe cale amiabilă, evitând tensiunile și costurile suplimentare.

Dacă dialogul nu funcționează, următorul pas este sesizarea asociației de proprietari. Aceasta are atribuții de constatare a situațiilor care afectează alte apartamente sau părțile comune și poate dispune măsuri pentru remediere. Administratorul sau președintele asociației poate întocmi un proces-verbal de constatare, document util în eventualitatea escaladării situației.

Determinarea cauzei infiltrațiilor cu ajutorul unui specialist este esențială. Instalatorii autorizați sau experții tehnici pot identifica dacă problema provine din instalațiile private ale vecinului sau din părțile comune ale clădirii, precum coloanele de apă sau acoperișul. Dacă defecțiunea este în părțile comune, responsabilitatea revine asociației de proprietari și costurile se suportă din fondurile comune.

În situațiile în care vecinul nu cooperează, se recomandă trimiterea unei notificări scrise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, solicitând remedierea avariei și despăgubirea pentru pagube. Aceasta creează o dovadă clară a încercării de rezolvare amiabilă, utilizabilă ulterior în instanță. Dacă nici acest demers nu funcționează, se poate deschide acțiune în instanță pentru obligarea vecinului la repararea avariei și plata daunelor. Codul civil oferă cadrul legal pentru recuperarea prejudiciilor, iar instanța va analiza dovezile – fotografii, procese-verbale, rapoarte tehnice – pentru a stabili răspunderea.

Este recomandat să nu efectuezi reparațiile pe cheltuiala proprie fără documentarea prealabilă a situației. Fără dovezi clare, recuperarea costurilor poate fi dificilă. Consultarea unui avocat specializat în drept civil sau imobiliar poate ajuta la clarificarea drepturilor și pregătirea corectă a demersurilor legale, mai ales în cazul daunelor semnificative.

Asociația de proprietari are un rol important în rezolvarea problemelor care provin din părțile comune. Coloanele de apă, conductele comune sau acoperișul sunt administrate de aceasta, care are obligația de întreținere și reparare. Implicarea asociației oferă un cadru oficial și poate preveni transformarea problemei tehnice într-un conflict personal între vecini.

De asemenea, polița de asigurare a locuinței poate acoperi daunele produse de infiltrații. În anumite condiții, asiguratorul poate despăgubi rapid proprietarul afectat și poate recupera ulterior sumele de la persoana responsabilă. Această soluție nu înlocuiește răspunderea vecinului, dar reduce impactul financiar imediat al infiltrațiilor.