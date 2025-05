Kremlinul a transmis joi, într-un comunicat oficial, că nu există încă un acord concret pentru organizarea unei noi întâlniri între Rusia și Ucraina. Această poziție vine ca reacție la informațiile apărute recent în presa internațională, potrivit cărora Vaticanul ar putea găzdui o a doua rundă de negocieri ruso-ucrainene.

Peskov a precizat că, în acest moment, prioritățile Moscovei rămân aplicarea și respectarea acordurilor deja încheiate cu partea ucraineană.

Schimbul de prizonieri, singurul progres notabil între Moscova și Kiev

În paralel cu dezmințirea Kremlinului, Ucraina anunță un posibil „moment istoric” în relația cu Rusia: un acord pentru schimbul a 1.000 de prizonieri ucraineni, aflați în captivitate în Federația Rusă.

Președintele Volodimir Zelenski a făcut anunțul joi, printr-un mesaj postat pe platforma de socializare X, unde a subliniat că această înțelegere reprezintă „singurul rezultat concret” al întâlnirii recente de la Istanbul, mediată de autoritățile turce.

I held a meeting on the preparation for an exchange. The agreement to release 1,000 of our people from Russian captivity was perhaps the only tangible result of the meeting in Türkiye. We are working to ensure that this result is achieved.

Reports were presented on contacts with… pic.twitter.com/39w5jfdKOX

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 22, 2025