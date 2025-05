Ministerul de Externe din Rusia a respins aceste acuzații prin purtătoarea de cuvânt Maria Zaharova. Oficialul de la Moscova a ironizat caracterul procesului electoral românesc, afirmând că nu ar putea fi considerat unul autentic și că ideea de interferență este lipsită de sens în acest context.

Reacția oficialului rus a fost publicată pe platforma Telegram și vine în urma declarațiilor purtătorului de cuvânt al MAE român, Andrei Țărnea.

Andrei Țărnea avertizase asupra unei campanii virale de dezinformare desfășurate pe platforme precum Telegram și alte rețele de socializare, în timpul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din România.

Potrivit lui Țărnea, presupusa campanie ar fi avut semnele specifice ale unei operațiuni de influențare de origine rusă și urmărește afectarea procesului electoral. Autoritățile române au luat măsuri pentru a contracara aceste acțiuni și au demontat public știrile false.

Amintim că Andrei Țărnea, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, a lansat mai multe acuzații.

