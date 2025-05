Datele citate de publicația Bild arată că aproximativ 800.000 de soldați din Rusia ar putea fi implicați în misiuni noi, în contextul în care oprirea ostilităților nu înseamnă automat și detensionare regională. Mai multe scenarii luate în calcul de analiști includ redistribuirea forțelor ruse în zone de conflict active, creșterea presiunii asupra statelor baltice și asupra Poloniei, dar și intensificarea acțiunilor de destabilizare politică și militară în regiune.

Pe fondul discuțiilor internaționale privind o posibilă încheiere a conflictului, politicienii occidentali atrag atenția asupra riscurilor ca un armistițiu să fie perceput de Rusia ca o confirmare a teritoriilor ocupate. Această percepție ar putea bloca orice eforturi ucrainene de recâștigare a teritoriilor pierdute și ar putea stimula ambițiile geopolitice ale Moscovei.

Experții avertizează că Rusia ar putea folosi o eventuală perioadă de liniște pentru a-și reface și moderniza capacitățile militare. În acest context, exercițiile militare comune „Zapad-2025”, programate pentru luna septembrie 2025, reprezintă un punct critic. Trupele ruse ar putea fi dislocate din Ucraina în Belarus, iar manevrele militare ar putea deveni un pretext pentru presiuni sporite asupra Lituaniei sau Poloniei, similar modului în care un exercițiu militar din 2021 a precedat invazia în Ucraina.

„Dacă am recunoaște legal sau de facto teritoriile ocupate, într-un fel, am prelua rolul Rusiei. Similar Acordului de la Minsk din 2015, noi am fi cei care i-am împiedica pe ucraineni să lanseze noi contraofensive pentru a-și elibera țara”, a explicat un oficial de securitate pentru Bild.