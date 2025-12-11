Potrivit celui mai recent raport publicat de nPerf pe 11 decembrie 2025, Europa se poziționează pe primul loc la nivel global în ceea ce privește performanța de navigare pe internet mobil. Studiul arată că Irlanda ocupă detașat primul loc mondial, fiind urmată de alte patru țări europene.

Analiza confirmă o tendință deja observată în ultimii ani: statele europene investesc masiv în modernizarea rețelelor mobile, iar aceste investiții se reflectă direct în experiența utilizatorilor.

Clasamentul global este dominat de cinci țări europene:

Irlanda – 79,13%

Olanda – 78,61%

Slovacia – 78,01%

Slovenia – 76,99%

Belgia – 76,49%

Scorul măsoară viteza de încărcare a celor mai vizitate cinci site-uri din fiecare țară.

Un scor de 100% reprezintă încărcarea instantanee a paginii, în timp ce 0% indică imposibilitatea accesării acesteia.

nPerf subliniază că rezultatele sunt obținute din milioane de teste efectuate de utilizatori reali, pe rețelele lor zilnice, ceea ce oferă o imagine fidelă a performanței.

CEO-ul nPerf, Renaud Keradec, atrage atenția asupra unui aspect important privind percepția publică:

„Țările care au implementat primele rețele 5G nu sunt neapărat cele care oferă cea mai rapidă experiență de navigare”, afirmă acesta.

Declarația punctează că introducerea timpurie a unei tehnologii nu garantează automat performanțe superioare pentru utilizatori. Factorii decisivi sunt investițiile continue, densitatea rețelei, acoperirea și echilibrul dintre zonele urbane și cele rurale.

Deși rețelele 5G au fost lansate în SUA încă din 2018 — cu doi ani înainte ca majoritatea țărilor europene să adopte tehnologia — Statele Unite nu apar în topul global.

Raportul explică diferența prin:

-mărimea uriașă a teritoriului american, care implică provocări logistice incomparabil mai mari decât în -statele compacte din Europa;

-disparități regionale majore, care afectează uniformitatea experienței de navigare;

-ritmul inegal al modernizării infrastructurii mobile.

Pentru țări precum Irlanda sau Belgia, modernizarea rețelelor este mai rapidă și mai uniformă, ceea ce se reflectă direct în performanțele superioare.

Deși România nu apare în top 5 al celor mai bune performanțe de navigare pe internet mobil, țara rămâne în zona de mijloc a clasamentului european. Performanța este bună în marile orașe, însă diferențele mari între zonele urbane și cele rurale, precum și implementarea încă inegală a 5G, influențează timpul de încărcare a paginilor — indicatorul folosit de nPerf. România continuă însă să recupereze, având una dintre cele mai competitive piețe telecom din UE.

nPerf precizează că datele reflectă exact experiența reală a utilizatorilor, fiind colectate din teste efectuate prin aplicațiile proprii.

Metodologia are câteva caracteristici esențiale:

-folosește aceleași procese de măsurare în fiecare țară;

-utilizează doar volume de teste suficiente pentru a garanta acuratețea statistică;

-reflectă nu doar viteza brută a rețelei, ci timpul efectiv în care se încarcă paginile vizitate cel mai des.

Raportul atrage atenția că aceste diferențe între state sunt relevante într-o perioadă în care traficul global se mută tot mai mult către dispozitivele mobile, iar utilizatorii își bazează activitatea zilnică pe conexiuni stabile.

nPerf este o companie franceză recunoscută internațional pentru datele sale crowdsourced privind performanța telecom. Prin aplicația proprie de testare, nPerf colectează milioane de măsurători anual, oferind:

-operatorilor o imagine clară asupra calității rețelelor,

-utilizatorilor instrumente pentru a evalua performanța conexiunilor,

-autorităților și industriei telecom un set de date independent și comparabil la nivel global.