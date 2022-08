Fostul președinte al României, Ion Iliescu, este binecunoscut pentru gafele sale de câte ori încerca să vorbească limba engleză. Chiar dacă se descurca onorabil în limba franceză, când vine vorba despre engleză, problema era evidentă.

Pe de altă parte, Iliescu, care a urmat cursurile Institutului Energetic al Universității din Moscova știa rusa foarte bine.

Gafele lui Ion Iliescu

Mulți poate nu-și mai aduc aminte dar problemele lui Ion Iliescu cu limba engleză au devenit evidente imediat după Revoluție. Asta s-a întâmplat chiar la un summit organizat la Istanbul.

Fostul președinte a dorit să explice că dacii provin din neamul tracilor, dar nu i-a ieșit și a rostit, de fapt formula care a devenit ulterior binecunoscută: „The ducks come from the trucks” (n.r. – Rațele vin din camioane).

Cu altă ocazie acesta a vorbit despre canalul Sulina, evident tot în engleză, dar nici de această dată nu prea i-a ieșit.

Era o conferinţă despre căile navigabile interioare, iar Iliescu s-a referit la „Sulaina cenăl”, după care a punctat că dorește să fie „les tehnişăn ănd mor politişăn”.

Nu este singurul politician „certat” cu limba engleză

Nu este însă singurul politician din România care a avut probleme cu limbile străine, în special cu engleza. Este și cazul fostului președinte PNL, Crin Antonescu, care a oferit o mostră de engleză în 2012 atunci când a preluat mandatul de președinte interimar al României.

Mai exact, în august 2012, la o întâlnire cu reprezentanții FMI, Crin Antonescu s-a referit la ministrul finanțelor, Florin Georgescu, într-un fel care a uimit asistența.

Ministrul a fost descris de Antonescu drept „the father and mother of …. ha ha”. Vizibil stânjenit de cunoștințele de limba engleză, Crin Antonescu a mai spus: „Mai fărst steitmănt iz zis păliticăl craisis don’t influănce, ăăă … don’t influănce, ză negosienşăns…”

Un alt politician, mai exact fostul președinte Traian Băsescu, a personalizat și el limba engleză. Acesta a îmbogățit limba lui Shakespeare cu „the eşec” şi „garanted”.

La rândul ei, fostul ministru al Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a fost ironizată când a vorbit engleză din cauza accentului ei şi din cauza expresiilor folosite, dar cu adevărat criticată a fost când a vrut să ţină un discurs în franceză la ONU şi a vorbit despre „rolul femeii în schimbarea pieţei mondiale a muncii”. În loc să spună „piaţa muncii”, Lia Olguţa Vasilescu a rostit „mersul tramvaiului”.