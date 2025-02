Pe cale de consecință, cei ce vor să-și investească economiile în Programul FIDELIS, ediția din martie, vor beneficia de următoarele dobânzi neimpozabile:

în lei: de 6.80% – cu scadență la 1 an, 7.50% – cu scadența la 3 ani și de 7.80% – cu scadența la 5 ani;

în euro: 3,75% – cu scadența la 2 ani și de 6% – cu scadența la 7 ani.

Și în acest an, beneficiile pentru donatorii de sânge rămân în vigoare. Tranșa specială dedicată donatorilor de sânge pentru titlurile de stat emise în lei, cu scadență la 1 an, are o dobândă de 7,80%.

Donatorii-investitori beneficiază de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei.

Noutățile FIDELIS 2025

Lansări de emisiuni lunare;

Posibilitatea de a subscrie, timp de 6 zile lucrătoare, încă din prima parte a lunii;

Dobânzile și scadențele pentru următoarea ediție se anunță la finalul lunii curente pentru emisiunea viitoare;

Un nou partener: TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank, principalul broker de retail din România, pe lângă BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale și Alpha Bank.

Facilitățile investitorilor în titlurile FIDELIS

posibilitatea de a vinde titlurile înainte de maturitate, primind dobândă aferentă perioadei de deținere în funcție de prețul primit pe bursă;

câștigurile cumulate din dobânzi și profituri sunt neimpozabile;

Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro. Pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

Ce sunt titlurile de stat Fidelis?

Titlurile de stat sunt emise de către Ministerul Finanțelor și au scopul de a finanța statul. Titlurile de stat Fidelis sunt o alternativă a depozitelor bancare și se adresează investitorilor care își asumă un risc scăzut, dar care au o toleranță medie la pierderea/diminuarea sumei investite.

În cazul titlurilor de stat Fidelis, ai acces la bani tot timpul și există posibilitatea de a vinde doar o parte din acestea pentru a intra în posesia doar a unei părți din suma totală investită.

