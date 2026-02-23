De la școli și grădinițe istorice consolidate, până la stadioane moderne și complexe studențești finanțate prin PNRR, investițiile vizează atât modernizarea infrastructurii existente, cât și dezvoltarea unor spații noi, adaptate standardelor actuale de siguranță și eficiență energetică.

Reconstrucția Școlii „Voievod Neagoe Basarab”: 600 de elevi vor învăța într-o clădire complet nouă

Unul dintre proiectele aflate în derulare în Capitală este reconstrucția Școlii „Voievod Neagoe Basarab” din București. Clădirea veche a fost demolată în 2024, iar în același an au început lucrările pentru noua unitate de învățământ.

Noua construcție va include 22 de săli de clasă, laborator stomatologic, laborator medical și o sală de sport amplasată la ultimul nivel. Capacitatea unității va fi de aproximativ 600 de elevi.

„În acest moment, suntem într-un stadiu foarte avansat. Avem placajele ceramice pregătite, finalizate”, declară Vali Ciută, Directorul Diviziei Buildings & Energy, Concelex.

Responsabilitatea unor astfel de proiecte depășește dimensiunea tehnică a construcției, spun reprezentanții implicați în realizarea lucrărilor.

„Nu vorbim despre niște simple construcții. Trăim cu responsabilitatea fiecărei zile pentru viitorul celor mici, care se vor dezvolta în ele”, adaugă Vali Ciută.

Restaurarea Grădiniței 269 și modernizarea infrastructurii sportive din București

În același spirit de modernizare este consolidată și Grădinița 269 din București, o construcție din anii ’30, fost conac boieresc. Clădirea a fost consolidată structural, restaurată și adusă la standardele actuale de siguranță, intervențiile vizând atât păstrarea valorii istorice, cât și asigurarea condițiilor moderne pentru copii și cadre didactice.

Pe zona de infrastructură sportivă, Bucureștiul a beneficiat în ultimii ani de finalizarea unor proiecte de amploare. Stadionul Steaua are o suprafață construită de peste 78.000 mp și o capacitate de 32.000 de locuri. Stadionul Rapid îndeplinește criteriile UEFA pentru categoria 4, cel mai înalt standard de calitate, necesar pentru a găzdui meciuri din fazele superioare ale competițiilor majore, cum ar fi finalele Europa League sau grupele Champions League. Construcția include spații de cazare pentru sportivi, zone de alimentație publică, spații administrative și 184 de locuri de parcare.

Aceste investiții consolidează infrastructura sportivă a Capitalei și creează premise pentru organizarea competițiilor internaționale la standarde europene.

Investiții de peste 238 milioane lei în Vestul țării: cămine studențești moderne și eficiente energetic

Dezvoltarea infrastructurii educaționale nu se limitează la București. În Timișoara, Concelex realizează un nou complex de cămine studențești, proiect finanțat din fonduri guvernamentale, în urma unei investiții de aproximativ 150 de milioane de lei.

Ansamblul va avea o suprafață totală de aproximativ 30.000 mp și va include 451 de camere destinate studenților. Prin acest proiect, Concelex contribuie la extinderea infrastructurii universitare moderne, cu accent pe dotări contemporane și eficiență energetică ridicată.

„Aceste cămine sunt dotate cu mobilier, televizor și cuptor cu microunde în fiecare cameră; sunt spălătorii pentru a deservi toți studenții care vor fi cazați aici, iar consumul de energie este foarte mic, tinde spre zero”, explică Mihai Isar, Director Zona Vest, Concelex.

În comuna Giroda sunt în dezvoltare alte două cămine universitare, cu 324 de locuri de cazare. Proiectele includ săli de lectură, spații multifuncționale pentru activități sportive și recreative, terase exterioare, parcări auto și pentru biciclete. Valoarea cumulată a investițiilor se ridică la 88,6 milioane lei și sunt realizate de Guvernul României prin finanțări PNRR.

Infrastructura educațională, o investiție strategică în capitalul uman

Proiectele de modernizare și construcție din domeniul educației și sportului reflectă o direcție strategică de investiții în capitalul uman și în dezvoltarea pe termen lung a comunităților locale. Fie că este vorba despre unități de învățământ preuniversitar, campusuri universitare sau arene sportive, aceste investiții contribuie la creșterea calității vieții și la alinierea infrastructurii românești la standarde europene.

Prin amploarea lucrărilor și diversitatea proiectelor gestionate, Concelex își consolidează poziția în zona construcțiilor publice de anvergură, într-un context în care investițiile în infrastructură devin un motor important al economiei.