Guvernul României a lansat în consultare publică un proiect de Ordonanță de Urgență care vizează modernizarea și simplificarea procesului de analiză a investițiilor, reducerea birocrației și consolidarea securității în domeniul mediului și al prevenirii incendiilor.

Inițiativa, publicată de Cancelaria Prim-Ministrului, își propune să crească atractivitatea țării pentru investitori, menținând în același timp standardele europene de securitate și protecție a populației.

Proiectul introduce conceptul de „domenii sensibile”, zone economice unde achiziția de active poate afecta securitatea națională sau ordinea publică. Acestea sunt structurate în cinci categorii principale:

Tehnologii critice și avansate – inovare și cercetare strategică;

Infrastructură critică – transport, energie și comunicații;

Sectorul farmaceutic – produse și servicii vitale pentru sănătate;

Sectorul apărării și industria de apărare – capacități militare și de securitate;

Sectorul agroalimentar – securitate alimentară și lanțuri de producție strategice.

De asemenea, pragul investițiilor supuse examinării crește de la 2 la 5 milioane de euro, reducând astfel volumul de analiză pentru tranzacțiile de dimensiuni medii și mici.

„Propunerile de modificare au în vedere sprijinirea relansării economice, printr-un set de măsuri orientate către debirocratizare, digitalizare și eficientizarea procedurilor administrative. Proiectul vine în sprijinul mediului de afaceri și răspunde cu soluții concrete la problemele semnalate de investitori și de asociațiile reprezentative, menținând standardele de securitate impuse la nivelul Uniunii Europene. Este nevoie de un echilibru funcțional între necesitatea atragerii investițiilor și obiectivul protejării securității naționale, în acord cu cadrul european privind securitatea economică, iar ceea ce facem prin acest proiect este în această linie”, a declarat șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca.

Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) își schimbă denumirea în CEID – Comisia pentru Examinarea Investițiilor Directe – pentru a reflecta competențele extinse și analiza inclusiv a tranzacțiilor între operatori naționali.

Principalele modificări includ:

Reducerea membrilor cu drept de vot de la 11 la 7;

Reducerea duratei totale a analizei de la 125 la 60 de zile calendaristice;

Durata efectivă de examinare scade de la 60 la 45 de zile;

Depunerea cererilor se realizează exclusiv printr-o platformă digitală dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale;

Taxa de examinare scade de la 10.000 la 5.000 de euro, iar sistemul va fi autofinanțat.

Aceste modificări vizează eficientizarea proceselor administrative și creșterea predictibilității pentru investitori, stimulând competitivitatea economică a României.

Proiectul introduce reduceri semnificative ale termenelor pentru procedurile de evaluare a impactului asupra mediului, în două etape principale:

Analiză inițială: de la 15 la 10 zile;

Comisia de Analiză Tehnică: de la 20 la 15 zile;

Decizie finală în etapa de încadrare: de la 90 la 60 de zile.

Un sistem informatic național va permite transmiterea electronică a documentației, urmărirea în timp real a stadiului procedurilor și gestionarea transparentă a datelor de mediu. Aceasta va reduce birocrația și va crește trasabilitatea deciziilor, în beneficiul investitorilor, autorităților și publicului.

„Proiectul consolidează și procesul de digitalizare în domeniul protecției mediului, prin dezvoltarea unui nou sistem informatic național pentru evidența și raportarea datelor și informațiilor de mediu. Platforma va permite transmiterea electronică a documentațiilor, urmărirea în timp real a stadiului procedurilor și o gestionare mai eficientă și transparentă a fluxurilor administrative. Noul sistem va contribui la reducerea birocrației, la creșterea trasabilității deciziilor și la îmbunătățirea calității datelor de mediu, în beneficiul operatorilor economici, al autorităților și al publicului”, arată oficialii de la Palatul Victoria.

În contextul tragediilor recente, cum ar fi explozia de la depozitul de GPL din Crevedia sau incendiile la unitățile turistice Ferma Dacilor și alte cazuri din Prahova, proiectul aduce măsuri clare pentru prevenirea riscurilor de incendiu.

Modificările propuse includ:

Reducerea termenului de emitere a avizelor de securitate la incendiu de la 21 la 15 zile;

Termene speciale de 5 zile pentru proiectele finanțate din fonduri UE sau pentru documentații revizuite;

Posibilitatea eliberării unui acord provizoriu valabil 60 de zile dacă autorizația nu este emisă la timp;

Introducerea indicatorilor naționali de performanță pentru inspectorate și răspunderea directă a inspectorului-șef;

Digitalizarea completă a procesului și redistribuirea dosarelor pentru respectarea termenelor;

Certificarea proiectelor-tip repetitive de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru coerență națională;

Suspendarea temporară a autorizațiilor pentru deficiențe tehnice, cu termene clare de remediere și ridicare rapidă a suspendării;

Amenzi mai mari, de până la 100.000 lei, pentru încălcări grave, fără avertisment prealabil.

„Cât privește sancțiunile, se trece de la amenzi necorelate cu gravitatea faptelor și avertismentul aplicat frecvent, ceea ce conduce la un slab efect preventiv, la amenzi crescute (până la 100.000 lei), oprirea funcționării pentru încălcări grave, fără avertisment la fapte grave și încadrarea în categoria contravențiilor penale pentru reluarea activității fără drept”, arată oficialii Cancelariei premierului.

Executivul subliniază că proiectul aduce un echilibru între atragerea investițiilor și protejarea intereselor esențiale de securitate națională.

Principalele avantaje:

Reducerea timpilor de analiză și a costurilor pentru investitori;

Proceduri simplificate și digitale, pentru mai multă transparență și predictibilitate;

Consolidarea securității economice și a protecției mediului, în conformitate cu legislația UE;

Sancțiuni mai ferme și mecanisme clare pentru prevenirea riscurilor de incendiu și protecția populației.

Proiectul se află în consultare publică și va fi supus avizării interinstituționale înainte de adoptarea oficială de către Guvern, urmând să devină un instrument central pentru dezvoltarea economică sigură și eficientă a României.

„Facem precizarea că mecanismul de examinare a investițiilor este un instrument obligatoriu la nivelul Uniunii Europene, instituit prin Regulamentul (UE) 2019/452, care impune tuturor statelor membre să aibă un mecanism național funcțional și să coopereze sistematic cu celelalte state membre și cu Comisia Europeană”, arată Guvernul.

Întregul OUG privind modificarea și completarea unor acte normative poate fi consultată mai jos.