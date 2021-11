UPDATE: Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat în ședința de astăzi, 28 noiembrie 2021, Hotărârea numărul 108, privind actualizarea listei statelor de risc epidemiologic și pentru stabilirea unor măsuri necesare în actualul context.

Șeful DSU, Raed Arafat anunță că interdicția este una temporară, stabilită în funcție de deciziile luate la nivel european.

„HG emisă azi a stabilit interdicția pentru intrarea în țară a mai multor țări. Este o interdicție temporară, este în concordanță cu ce s-a stabilit la nivel european. Cetățenii români, europeni care vin din această zonă vor intra în carantină și testare la intrarea în țară și în a 10-a zi”, a anunțat Raed Arafat.

Anunțul făcut de Nicolae Ciucă

Premierul Nicolae Ciucă a oferit o serie de declarații în acest context. El a anunțat că în urma discuțiilor purtate cu ministrul Sănătății și cu cei de la CNSU, au fost adoptate mai multe hotărâri.

El a adăugat că a mai fost făcută o nominalizare privind țara Malawi, care va intra și ea în zona roșie.

„Ieri am avut discuţii cu domnul ministru al Sănătăţii Rafila şi cu doamna Pistol. Au fost de asemenea discuţii în cadrul CNSU. A fost adoptată o hotărâre prin care am întreprins primele măsuri pe care ţara noastră le va lua în acest sens. Ulterior am mai primit încă o nominalizare de ţară e vorba de Malawi de la Comisia Europeană şi în felul acesta a fost nevoie să mai organizăm o şedinţă astăzi şi să completăm hotărârea CNSU de ieri”, a explicat Ciucă.

„Având în vedere recomandările Uniunii Europene, stabilite în cadrul Mecanismului Integrat pentru Răspuns la Crize (IPCR), referitoare la trecerea țărilor Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambic, Namibia, Malawi, Africa de Sud și Zimbabwe în zona roșie din cauza înregistrării unei creșteri rapide a infecțiilor datorate unor noi variante de virus, introducerea unor prevederi distincte în ceea ce privește măsura carantinei aplicabilă cetățenilor români, cetățenilor din țările Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană care sosesc în România, precum și interzicerea accesului cetățenilor străini și apatrizilor care sosesc din aceste țări, conform precizărilor Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor referitoare la lipsa datelor stiințifice privind severitatea bolii pe care o provoacă noua tulpină și nici răspunsul imunitar la vaccinuri, îngrijorătoare fiind suspiciunea de transmisibilitate crescută față de variantele anterioare, luând în considerare datele centralizate la nivelul Institutului Național de Sănătate Publică referitoare la actualizarea informațiilor privind cazurile de infectare cu varianta Omicron (B 1.1.529) detectate la nivel internațional pana la data de 27 noiembrie 2021, conform căreia noua variantă virală a SARS- Cov -2 a fost detectată în teste prelevate de la o persoană care a călătorit din Malawi, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d), art. 5 alin. (3) lit. b), art. 32 alin (1) și art. 37 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 lit. a), art. 4, art. 7 alin. (1) lit. a) și art. 11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 și 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu modificările și completările ulterioare,

Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 – Se modifică clasificarea țărilor/teritoriilor aprobată prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 106/2021 privind aprobarea Listei cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată, în sensul introducerii statului Malawi în zona roșie.

Art.2 – Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 43/2021 privind aprobarea listei țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, precum şi a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 2 iulie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează astfel:

1. Articol 51 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 51 – (1) Prin excepție de la prevederile art. 5, pentru toate persoanele cetățeni români, cetățeni din țările Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană, care sosesc în România din Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambic, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe se instituie măsura carantinei, pentru o perioadă de 14 zile, astfel:

​a) la domiciliu sau la locația declarată, dacă există posibilitatea delimitării față de ceilalți membrii ai familiei sau față de cei cu care locuiesc;

​b) în spații special destinate, puse la dispoziție de autoritățile administrației publice locale, conform prevederilor legale în vigoare.

​(2) Pentru toate persoanele prevăzute la alin. (1) se instituie obligativitatea testării RT-PCR pentru SARS-CoV-2 la sosirea în România, precum și în a 8-a zi de la sosire, iar în cazul unui rezultat negativ acestea pot ieși din carantină începând cu ziua a 10-a.”

Art.3 – Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 107/2021 pentru modificarea clasificării țărilor/teritoriilor în sensul trecerii unor state în zona roșie, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 43/2021″, se precizează într-un comunicat al Guvernului României.