A început oficial proiectarea Drumului Expres Focșani–Brăila, unul dintre cele mai importante proiecte rutiere aflate în derulare și, totodată, cel mai lung tronson de șosea tip drum expres planificat în prezent în România.

Noua conexiune va lega Autostrada Moldovei A7 de podul peste Dunăre și de Drumul Expres Brăila–Galați, completând astfel o infrastructură strategică pentru mobilitatea din estul țării.

Drumul Expres Focșani–Brăila reprezintă primul contract major lansat de Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) pentru proiectare și execuție, încă din septembrie 2024.

După un proces accelerat, contractul în valoare de 4,29 miliarde lei a fost semnat de asocierea formată din SA&PE Construct, Spedition UMB, Tehnostrade și Arcada Company, la doar un an de la publicarea licitației în SEAP.

Noul traseu va avea 73,5 kilometri și va asigura legături esențiale între A7, Podul Brăila și Drumul Expres Brăila–Galați.

Durata contractului include șase luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție, ceea ce înseamnă că, în scenariul respectării termenelor, șoseaua ar putea fi finalizată în vara lui 2029. Constructorul are posibilitatea de a deschide circulația pe segmente funcționale, imediat ce acestea sunt gata.

Proiectul prevede construirea a 57 de structuri – poduri și viaducte –, șase noduri rutiere situate în Focșani, Milcovul, Măicănești, Corbu, Siliștea și și nodul rutier Brăila-intersecție Drum Expres Buzău-Brăila), precum și amenajarea a două parcări de scurtă durată și a unui spațiu de servicii dotat pentru benzinărie și comerț.

