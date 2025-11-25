Printre organizatorii acestei superbe acțiuni vreau să amintesc compania aeriană Animawings (parte a grupului Christian Tour), care a asigurat transportul (zbor de 50 de minute de la București la Oradea), și hotelul President din Băile Felix, care a asigurat cazarea și toate mesele pe toată perioada. Pe această cale le mulțumim pentru ospitalitate și căldură, chiar a fost frumos.

În prima zi a infotripului ne-am întâlnit cu reprezentanții Visit Oradea, și ei organizatori ai excursiilor prin Oradea.

Înainte de a ne povesti care sunt ultimele noutăți în ceea ce privește variantele pe care le oferă orașul lor, ne-a făcut o vizită surpriză chiar primarul orașului, dl. Florin-Alin Birta. Pe lângă faptul că a avut cu ce să se laude în ceea ce privește contribuția primăriei la modernizarea infrastructurii și a aspectului extrem de bine pus la punct al clădirilor istorice, dl. primar a ținut să sublinieze importanța a două realizări: construcția aeroportului și modernizarea lui, precum și a centurii ocolitoare a Oradei, fapt care ajută foarte mult la fluidizarea traficului în oraș. Numai aceste două realizări au adus Oradei dublarea numărului de turiști, atât români, cât și străini, în ultimii cinci ani. Pe aeroportul din Oradea operează acum atât companii românești (Tarom și Animawings), cât și străine (LOT Polish Airlines din Polonia), fiecare cu câte 3 sau 4 curse pe săptămână!

Conferința de presă s-a ținut în Sala Traian Moșoiu a Primăriei Municipiului Oradea, singura primărie din România care nu și-a încetat activitatea niciodată de la înființare.

Am vizitat apoi câteva hoteluri importante din Oradea, cum ar fi Perla, Continental, DoubleTree by Hilton, Ramada sau YOK. Toate oferă servicii speciale de spa și tratament pentru clienții lor, fiind situate aproape de centrul istoric al orașului. O alta oprire a fost la Complexul Wellness Termal Nymphaea.

O altă întâlnire importantă a fost cu reprezentanții hotelului President din Băile Felix: dl. Jean Podilă, proprietarul complexului hotelier, dl. Dumitru Fechete, directorul general, dar și cu renumitul doctor Gheorghe Moraru, unul dintre cei mai apreciați specialiști în tratamentele care au la bază minunatele ape minerale și termale din Băile Felix.

Hotelul President este deja un complex format din 2 unități de cazare: President și Aqua Park, ambele de 4 stele, iar în spatele lor se află deja în construcție o a treia unitate, care va fi de 5 stele, crescând astfel nivelul serviciilor hoteliere, cât și al celor de tratament.

Revenind la Oradea, în ultima zi am avut parte de cea mai interesantă parte a acestui infotrip – turul celor mai importante obiective turistice din Oradea, tur organizat de Visit Oradea și excelent armonizat de ghida noastră din ultima zi, dna. Mariana Negru, căreia îi mulțumim pentru impresionanta putere de informare, dar și pentru vivacitatea de care a dat dovadă, care ne-a mobilizat și ambiționat și pe noi.

Împreună am vizitat Casa Darvas-La Roche, Sinagoga Sion, Complexul Baroc, Cetatea Oradea, am luat la pas celebra promenadă care ne-a purtat prin centrul vechi, complexul Vulturul Negru și am încheiat cu turul Cetății vechi a Oradei.

Dacă este să trag o concluzie în urma acestei vizite, aș putea spune că în Băile Felix se vede foarte clar că lucrurile se mișcă: se recondiționează hoteluri vechi și se construiesc altele noi, totalul numărului de locuri de cazare fiind acum de peste 6.000, dar urmând să crească.

Referitor la Oradea, și acolo sunt lucrări în desfășurare, să amintim reamenajarea parcărilor sau reabilitarea tuturor blocurilor vechi. Toate aceste lucrări, dar și cele recent încheiate (reamenajarea și repunerea în circuit a tuturor clădirilor vechi), au fost făcute atât din bugetul local, cât mai ales din fonduri europene. Primarul Oradei, dl. Florin-Alin Birta, se mândrește cu o echipă tânără de consilieri care se ocupă de accesarea a cât mai multor astfel de fonduri și, credeți-mă, acest lucru se vede. Oradea a fost premiată în 2023 cu titlul de „Orașul Art Nouveau al anului”, depășind astfel o serie de orașe emblematice ca Viena sau Barcelona.

Aș încheia printr-un banc spus de ghida noastră, dna. Negru:

„Un tânăr dintr-o provincie mai puțin bogată a României a decis să își încerce norocul și să se mute la oraș, în Oradea. După ce reușește să se stabilească și să își facă un rost, sună acasă și vorbește cu mama sa, care îl întreabă când se întoarce acasă. Răspunsul lui a fost: «Mama, eu nu mă mai întorc în țară.»”

Chiar ai senzația că ești în altă țară, în alt oraș, când te plimbi prin Oradea, și nu exagerez cu nimic. Avem destule locuri frumoase și primitoare în țara noastră de care ar trebui să profităm.

Felicitări ANAT pentru inițiativă și așteptăm să mai descoperiți și alte locuri minunate cu care să ne mândrim și să atragem cât mai mulți turiști, atât români, cât mai ales străini.