Așadar, cei care primesc șomaj într-un alt stat membru al UE sau SEE pot primi în continuare acest ajutor, dacă se întorc în România pentru a căuta un loc de muncă. Totuși, trebuie urmați mai mulți pași.

Informații utile pentru persoanele care primesc ajutor de șomaj într-un alt stat membru al UE

Pentru a primi indemnizația de șomaj în România, cei interesați trebuie să obțină un document de la instituția din țara UE care plătește acest drept. Mai apoi, trebuie să se înscrie la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă de care aparțin cu domiciliul.

Regulamentul european stabilește posibilitatea de menţinere a dreptului la prestaţii de şomaj pentru şomerii care se deplasează în alt stat membru UE în vederea căutării unui loc de muncă.

Astfel, cei care beneficiază de indemnizație de șomaj într-o țară UE sau SEE își pot exporta acest drept în România. Amintim că SEE vizează țările din UE, plus Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.

Beneficiarul indemnizației trebuie să urmeze mai mulți pași pentru a nu rămâne fără bani

Beneficiarul unei indemnizații de șomaj într-un stat UE trebuie să obțină acordul instituţiei competente din acel stat și să solicite acesteia eliberarea formularului U2. Acest formular certifică perioada în care un șomer își menține dreptul de prestații de șomaj atunci când își caută de lucru în alt stat membru.

În ce mult șapte zile de la autorizare, persoana în cauză trebuie să se înscrie ca persoană în căutarea unui loc de muncă la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă de care aparţine, potrivit domiciliului din actul de identitate.

Perioada în care se menţine plata indemnizaţiei de şomaj este de cel mult trei luni. Există și posibilitatea de extindere până la maximum șase luni. Totuși, extinderea termenului nu este garantată. Decizia este la latitudinea instituţiei care plăteşte indemnizaţia de șomaj.

Exportul prestației de șomaj e bidirecțională. Ajutorul de șomaj se poate redirecționa atât către România, cât și către o altă țară din Spațiului Economic European. În funcție de fiecare situație în parte, procedura are diverse etape. Totodată, implică o serie de acte ce trebuie completate și transferate.