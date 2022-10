Semnele banale care ne avertizează de apariția demenței! Apar la vârsta de 40 de ani

Visele urâte sunt neplăcute și pot fi angoasante, provocând sentimente negative de frică, anxietate, disperare și tristețe. Potrivit Fundației Somnului, dacă un vis dureros sau urât vă face să vă treziți, acesta este clasificat ca fiind un coșmar.

Deși sunt adesea asociate cu copilăria, între 50%-85% dintre adulți raportează că au coșmaruri, iar aproximativ 5% raportează că le experimentează săptămânal. Dacă includem și visele urâte, este posibil ca aceste cifre să fie mult mai mari.

Cercetările au arătat că visele stresante pot deveni mai frecvente odată cu înaintarea în vârstă și sunt asociate cu un somn perturbat și o odihnă inadecvată, ambele fiind legate de reducerea funcției cognitive și a raționamentului.

În ultimii ani, cercetătorii au investigat impactul coșmarurilor asupra bolilor degenerative asociate cu declinul cognitiv. Cercetările au arătat că persoanele cu boala Parkinson care au vise rele prezintă un risc mai mare de declin cognitiv și fizic.

Acum, un nou studiu realizat la Universitatea din Birmingham a arătat că persoanele sănătoase care au coșmaruri la vârsta mijlocie prezintă un risc mai mare de declin cognitiv și demență.

Studiul condus de Dr. Abidemi Otaiku, cercetător clinic în neurologie la Universitatea din Birmingham, a fost publicat în revista The Lancet, eClinicalMedicine.

Dr. Maria C. Carrillo, director științific la Asociația Alzheimer, care nu a fost implicată în acest studiu, spune că: „Aceasta este o cercetare credibilă, în concordanță cu ideea că tulburările de somn pot fi un factor de risc sau un semn de avertizare a declinului cognitiv.”

Două grupuri de oameni au participat la studiu

Pentru acest studiu, echipa de cercetare a recrutat două grupuri de persoane, astfel – un grup de vârstă mijlocie format din 605 bărbați și femei cu vârste cuprinse între 35 și 64 de ani care au participat la studiul Midlife in the United States (MIDUS) și au fost urmăriți timp de nouă ani în medie și un grup mai în vârstă de 2.269 de persoane cu vârsta de peste 65 de ani care au fost recrutate din studiile SOF (Study of Osteoporotic Fractures) și MrOS (Osteoporotic fratures in Men StudyTrusted Source) și au fost urmărite în medie timp de cinci ani.

Toți participanții au completat teste cognitive și chestionare cu privire la calitatea somnului și la visele stresante.

În timpul perioadelor de urmărire, participanții au fost supuși la mai multe teste cognitive pentru a-și evalua memoria de lucru, memoria de reamintire, raționamentul, viteza de procesare și fluența.

Declinul cognitiv, visele rele și vârsta

Cercetătorii au descoperit că persoanele cu vârste cuprinse între 35 și 64 de ani care au avut vise stresante au avut de patru ori mai multe șanse de a suferi un declin cognitiv. În grupul celor mai în vârstă, visele urâte au fost legate de un risc crescut de demență.

Echipa a observat că persoanele care au avut săptămânal coșmaruri au avut de două ori mai multe șanse de a fi diagnosticate cu demență, în comparație cu persoanele care nu au avut vise stresante.

Potrivit doctorului Otaiku, „o frecvență mai mare a viselor poate reprezenta un stadiu mai avansat de neurodegenerare”.

Vorbind pentru MNT, Dr. David A. Merrill, psihiatru și director al Pacific Neuroscience Institute’s Pacific Brain Health Center de la Providence Saint John’s Health Center, a explicat: „Știm că un somn susținut și de înaltă calitate este un factor de protecție important care promovează îmbătrânirea sănătoasă a creierului.

Coșmarurile pot reprezenta un stres psihologic, dar pot fi, de asemenea, parte a unui somn perturbat din punct de vedere fiziologic […] un nivel scăzut de oxigen și cicluri de somn perturbate nu numai că fac mai probabilă reamintirea coșmarurilor, dar și împiedică apariția somnului cu unde lente sau a somnului profund.”

Echipa a constatat, de asemenea, că bărbații sunt mai expuși riscului, bărbații mai în vârstă care au avut vise săptămânale stresante având de cinci ori mai multe șanse de a dezvolta demență.

Visele neliniștitoare sunt mai mult decât tulburări de somn

Când a fost întrebat despre acest studiu, Dr. Carrillo a comentat: „Ceea ce este nou aici este că cercetătorii au analizat visele stresante, nu tulburările de somn mai fizice și tulburările precum insomnia sau apneea. Cu toate acestea, coșmarurile pot perturba somnul în același mod în care o fac aceste tulburări, trezindu-i pe oameni în mijlocul nopții.”

Dr. James Connell, șeful departamentului Translational Science din cadrul Alzheimer’s Research UK, care nu a fost implicat în acest studiu, a declarat pentru MNT: „Coșmarurile pot fi angoasante pentru mulți și au existat puține cercetări la nivel mondial pentru a vedea dacă persoanele care au coșmaruri au mai multe șanse de a dezvolta demență […] Alzheimer’s Research UK este vârful de lance al unei inițiative de pionierat pentru a analiza modalitățile de detectare a primelor semne ale bolii, inclusiv analizarea tiparelor de somn.”

„Somnul profund este partea din ciclul de somn necesară pentru a se odihni și a reface nu doar corpul, ci și creierul. Este partea din noapte în care echipa de curățare a creierului, numită sistemul limfatic, este cea mai activă”, a declarat Dr. Merrill.

Cu toate acestea, studiul are anumite limitări. De exemplu, chestionarele de somn nu au făcut distincție între visele urâte și coșmaruri, astfel încât efectele fiecăruia nu pot fi explicate. Voluntarii au fost în principal caucazieni, prin urmare, este posibil ca rezultatele să nu se aplice unor populații mai largi, scrie Medical News Today.