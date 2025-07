Informație pentru cei născuți înainte de 1985. Reguli pentru un metabolism sănătos

Informație pentru cei născuți înainte de 1985! Experții în sănătate și nutriție spun că anumite obiceiuri subtile, pe care le trecem cu vederea, ar putea submina metabolismul, hormonii și nivelul de energie.

Iată șase obiceiuri comune la care trebuie să renunțe cei care au peste 40 de ani dacă vor să aibă un un metabolism sănătos. Eliminarea anumitor obiceiuri și a a unor alimente contribuie la atingerea scopului propus., conform SheFinds.

Renunțați la produsele de patiserie

Produsele dulci, de panificație, cum ar fi brioșele, covrigii, biscuiții sau plăcintele sunt cea mai mare tentație atunci când vrem să slăbim. De obicei, tindem să credem că o bucățică de plăcintă nu va avea niciun efect asupra dietei. Dar, așa cum se știe, metabolismul ar putea avea de suferit din cauza excesului de zahăr din aceste produse, pe lângă ceilalți carbohidrați rafinați pe care îi conțin.

Marea problemă cu aceste alimente este că sunt o bombă pentru organism, fiind foarte procesate.

„Produsele de panificație și de patiserie sunt făcute din făină și zahăr”, avertizează medicul nutriționist Trista Best.

Un alt medic nutriționist spune că aceste alimente conțin calorii goale, adică adaugă o tonă de calorii corpului, fără a furniza suficiente fibre sau nutrienți.

Consumați insuficiente proteine

Best spune că proteina este un macronutrient vital de care corpul nostru are nevoie pentru a prospera – de fapt, este unul dintre cei trei nutrienți din care se pot obține calorii, esențiale atunci când vine vorba de hrănirea corpului și de furnizarea de energie. Proteina este un nutrient deosebit de important la nivel celular; Best notează că „este necesară pentru crearea și repararea celulelor”.

În plus, consumul unei cantități mari din acest macronutrient va ajuta la reducerea poftei de mâncare, la menținerea sănătății oaselor și chiar la scăderea tensiunii arteriale, printre altele.

Nu mai consumați un mic dejun bogat în zahăr și alimente procesate

Știi ce se spune despre micul dejun: este cea mai importantă masă a zilei. De aceea este important să-ți alimentezi organismul cu o masă nutritivă în fiecare dimineață pentru a promova pierderea în greutate.

Nutriționiștii spun că ar trebui să evitați cu orice preț micul dejun bogat în zahăr și bogat în carbohidrați. Cerealele zaharoase și produsele bogate în carbohidrați, cum ar fi gogoșile și brioșele, sunt două exemple speciale.

Mâncatul compulsiv

Lisa Richards, nutriționist înregistrat și creatoare a dietei The Candida Diet, subliniază că „statul pe telefon în timpul nopții poate duce la mâncatul compulsiv”.

Gustările cu alimente bogate în calorii și sărace în nutrienți, în timp ce stați cu ochii pe telefon, ar putea cauza creștere în greutate, subliniază ea.

„Dacă aveți de gând să stați pe telefon și să mâncați gustări, optați pentru alimente bogate în nutrienți și care contribuie la sănătate, mai degrabă decât să o diminueze”, sfătuiește ea.

În plus, recomandă crearea și respectarea unui plan alimentar pentru a ști cât de mult și când mâncați gustări.