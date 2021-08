Devenită celebră în Statele Unite ca actriţă, Meghan Markle (40 de ani) a devenit apoi cunoscută în lumea întreagă după căsătoria cu Prinţul Harry şi apoi despărţirea cu scandal a celor doi de Casa Regală Britanică.

Cum îşi plătea Meghan Markle facturile pe când avea 25 de ani? Are şi acum coşmaruri despre acest job

Puţină lume ştie însă că, înainte de a deveni actriţă, Meghan Markle a fost nevoită să câştige bani pentru a-şi putea plăti facturile şi prin intermediul unor joburi pe care le-ar dori uitate.

Pe când avea 25 de ani, actuala Ducesă de Sussex a lucrat la show-ul american “Deal or No Deal”, găzduit de Howie Mandel. Meghan era “fata cu servieta”.

Era cel de-al doilea sezon al emisiunii, iar Meghan Markle avea de făcut o treabă foarte “importantă”: afişarea servietei cu nr. 24 şi dezvăluirea sumei ascunse în interiorul acesteia în cazul în care un concurent îi alegea numărul, potrivit okmagazine.ro.

Ulterior, într-un interviu, soţia Prinţului Harry a povestit despre experienţa neplăcută: “Ajungeam să stau acolo, în picioare, pentru totdeauna pe nişte tocuri teribil de incomode şi ieftine, de zece centimetri, aşteptând ca cineva să-mi aleagă numărul pentru a putea să mă aşez”.

Chrissy Teigen, o altă vedetă care a apărut la “Deal or No Deal” în aceeaşi postură ca şi Meghan Markle, şi-o aminteşte pe Ducesă ca fiind o fată foarte tăcută şi binevoitoare.

Scădere vizibilă în popularitate pe reţelele de socializare

Toate scandalurile din jurul cuplului Harry – Meghan le-au afectat acestora, în mod clar, popularitatea.

Contul lor oficial de Instagram a pierdut 700 de mii de urmăritori într-un an, scrie The Sun, care citează o analiză făcută de o firmă de specialitate.

Contul lor a ajuns la 10,1 milioane de fani. Dar dintre aceștia, doar două treimi ar fi persoane reale. Restul ar fi boți, scrie în raportul experților.

Ducii de Sussex sunt în urma familiei la numărul de urmăritori pe Instagram. Contul Reginei are 10,3 milioane de abonați, în creștere cu 1,3 milioane într-un an. Iar Ducii de Cambridge, William și Catherine, sunt urmăriți de 13 milioane de oameni, un plus de un milion față de anul trecut.