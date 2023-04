Tora Vasilescu s-a retras din industria filmului, după ce a ajuns la ideea că anumite demersuri sunt cel mai bine rezervate pentru tineri.

Chipurile bunicilor ei, au rămas cele mai frumoase amintiri din copilăria sa. Tatăl ei s-a stins când ea era foarte mică, iar asta i-a lăsat un gol imens în suflet.

Tora Vasilescu: M-am retras când mi-am dat seama că am făcut suficient profesia asta

Când era mică nu înțelegea de ce mama nu este lângă ea. Actrița avea impresia că mama sa o părăsește, dar de fapt muncea pentru visele sale.

„Mama lucra şi locuia la Palas, în Constanţa, unde erau ferme mari. Venise odată în vizită la ţară, dar nu ştiam că era acolo şi mi-a povestit că plângeam după colţul casei că nimeni nu mă iubeşte, că mama m-a părăsit.

Nu înţelegeam că ea trebuia să câştige bani. Copilăria mi se pare acum un loc inaccesibil, dar am sentimentul de drag de mine”, a declarat actrița într-un interviu acordat cu ceva timp în urmă pentru Adevărul.

Ghioceii din grădina bunicii au rămas primele amintiri ale vedetei legat de copilăria sa.

„Da, am fost pe scenă de atunci şi eram tot timpul ocupată cu serbări. Am avut şi o mătuşă educatoare care îmi citea poezii de George Coşbuc, mai ales „Noi vrem pământ!“. Eu plângeam şi rosteam finalul exact ca ea şi îmi curgeau lacrimile. În actorie e bine să-ţi pui cel puţin 40% din propria cunoaştere, din propriile suferinţe, iar imaginaţia joacă un rol important.

De mică mi se spunea că sunt artistă şi deja voiam să ajung actriţă. Am fost şi în tabere internaţionale organizate în România. În clasa a IV-a m-am bucurat când mi-am auzit numele strigat la premiul I pe oraşul Tulcea, la recitări. Am avut parte, într-un fel, de materializarea talentului. Cu toţii credem că avem talent, dar ne trebuie şi o recunoaştere”, a adăugat actrița.

Tora Vasilescu era cât pe ce să se căsătorească cu un prieten de origine maghiară. Acesta a plecat în Israel și ea a rămas însărcinată, dar a decis să nu păstreze copilul. Asta se întâmpla prin anii 70.

„Oamenii au scris şi au criticat de parcă avortul meu a fost cea mai mare crimă. Nu ştiam nici ce urma la facultate şi nici cum aveam să mă descurc. Atunci au murit atâtea femei care au hotărât să facă avort!

O persoană are dreptul să aleagă când poate să crească nişte copii. Când îmi aduc aminte ce drame erau în căminele studenţeşti! Înainte de Revoluţie, peste 9.000 de femei din întreaga ţară au murit în urma avorturilor autoprovocate”, a spus ea.

Cunoscuta actriță spune că a decis să se retragă din teatru la momentul potrivit, pentru că sunt lucruri care se fac doar la tinerețe.

„M-am retras când mi-am dat seama că am făcut suficient profesia asta. Teatrul e o meserie de tinereţe şi nu mai am chemarea sufletească să o fac. Mi-a spus cineva acum ceva timp: „Tora, ţie îţi mai trebuie un serial sau un film şi gata. Am făcut „O săptămână nebună“ şi am terminat”, a mai adăugat vedeta.

,,După plecarea lui, nu știam exact unde să-l caut, și am făcut o depresie puternică”

Tora Vasilescu a mai vorbit despre alte întâmplări din viața ei, mai exact aceea în care se îndrăgostite de un mare cercetător.

„Era în anul Cernobâlului cînd am cunoscut un mare cercetător în industria medicamentelor, care mi-a dat atunci și pastile împotrivă radiațiilor. Mi-a intrat în cap că o să fac cancer, eram disperata și m-am îndrăgostit de el. Credeam că voi muri în curând și trăiam un love story pe ultima suta de metri. A fost o poveste de dragoste nebună, la limita dintre viață și moarte. La un moment dat, mi-a zis că se duce să se opereze, avea și el niste probleme medicale.

Eu nu l-am întrebat niciodată ce rețetă miraculoasa îmi dădea mie, dar înainte să plece am luat și am păstrat la congelator o pastilă pe care mi-o dădea de atîta timp, așa m-a îndemnat pe mine un îngeraș să fac. După plecarea lui, nu știam exact unde să-l caut, și am făcut o depresie puternica. Apoi am dus la analiza pastila respectiva și am aflat că era diazepam și vitamina A”, a mai declarat actrița.

Actrița este căsătorită cu un croat, cetățean francez, un bărbat discret, șarmant, ce-a cucerit-o imediat. S-au cunoscut printr-un cuplu de prieteni, relația lor închegându-se mai întâi pe plan profesional, făcând afaceri împreună prin atelierul ei de modă, Tora Creation.

„L-am așteptat vreo trei ani, timp în care țineam legătură telefonic. Am fost și eu la Paris, dar am simțit agresiune din partea francezilor și n-am vrut să rămân acolo. L-am cunoscut la 39 de ani și ne-am căsătorit când eu aveam 43”, a încheiat Tora Vasilescu.