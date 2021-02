Ministrul Muncii, Raluca Turcan a vorbit la Realitatea PLUS despre procesul privind recalcularea pensiilor. Turcan a precizat că în acest moment se fac primii pași în acest sens, împreună cu casele de pensii județene, pentru ca cele aproximativ 5 milioane de pensii să fie recalculate.

Ministrul a punctat că se depun eforturi ca acest proces să fie terminat într-un an și jumătate. În primă fază dosarele de pensii vor fi puse în format electronic și abia ulterior vor fi recalculate, această ultimă parte urmând să dureze destul de puțin.

„Încercăm prin casele județene de pensii să facem primul pas în procesul privind recalcularea pensiilor. 5 milioane de pensii să fie evaluate, introduse toate datele din dosarele de pensii sub forma unor indicatori, care ulterior printr-o formulă să poată fi așezați astfel încât pensiile sa fie recalculate. Nu este ceva ușor.

În momentul de față avem aproximativ 250.000 de pensii de agricultori care sunt în format letric. Dacă cineva și-ar fi dorit să le recalculeze cu adevărat ar fi trebuit să se gândească dacă nu trebuie puse într-un format electronic astfel încât toate datele din dosarele respective să fie introduse. Aceste dosare vor fi luate unul câte unul și mi-am propus ca în fiecare săptămână să fiu în teritoriu la casele de pensii și să văd cum decurge acest proces.

După aceasta mai avem 3,6 milioane de dosare într-un format semi-învechit și 1,3 milioane de dosare care sunt într-un format ce ar putea fi preluat mai repede.

Tot acest efort am vrea să-l facem într-un an și jumătate, încercând chiar, pe fonduri europene, să suplimentăm capacitatea caselor județene de pensii. Într-un an și jumătate aceste aproximativ 5 milioane de dosare să fie puse în format electronic și ulterior să intre la recalculare, procedură care durează foarte puțin”, a transmis Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, la Realitatea PLUS.