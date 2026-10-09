Industria europeană cere măsuri urgente împotriva practicilor comerciale ale Chinei. Sunt în pericol noi locuri de muncă în UE

Patruzeci și patru de asociații industriale europene au solicitat joi, 8 octombrie, statelor membre ale Uniunii Europene să intervină împotriva practicilor comerciale ale Chinei, pe care le consideră neloiale. Organizațiile avertizează că industria prelucrătoare europeană este afectată, iar noi locuri de muncă ar putea fi pierdute. Solicitarea a fost transmisă înaintea reuniunii liderilor europeni de la Bruxelles, unde vor fi analizate relațiile comerciale cu Beijingul.

Un grup format din 44 de asociații care reprezintă industria europeană, inclusiv producătorii de metale, produse chimice și componente auto, a cerut autorităților europene să adopte măsuri imediate pentru protejarea producției din Uniunea Europeană în fața practicilor comerciale atribuite Chinei.

Reprezentanții organizațiilor susțin că actualele condiții comerciale afectează competitivitatea producătorilor europeni și ar putea determina noi reduceri de personal în sectorul industrial.

Apelul intervine cu aproximativ o săptămână înaintea summitului de la Bruxelles, în cadrul căruia șefii de stat și de guvern din UE urmează să analizeze creșterea deficitului comercial în relația cu China. Potrivit datelor menționate de asociațiile industriale, dezechilibrul comercial depășește un miliard de euro pe zi, echivalentul a aproximativ 1,12 miliarde de dolari.

Organizațiile industriale consideră că Uniunea Europeană trebuie să utilizeze mai eficient mecanismele existente de apărare comercială și să extindă evaluarea efectelor practicilor chineze asupra întregului lanț valoric.

În același timp, reprezentanții industriei solicită ca eventualele restricții sau măsuri de protecție să fie concepute astfel încât să nu afecteze relațiile economice cu partenerii europeni apropiați, în special Marea Britanie, Norvegia și Elveția.

Asociațiile au cerut, de asemenea, consolidarea capacității administrative a Comisiei Europene prin suplimentarea personalului responsabil de examinarea plângerilor comerciale. Obiectivul este reducerea timpului necesar analizării sesizărilor și aplicării măsurilor prevăzute de legislația europeană.

O altă solicitare vizează introducerea unor instrumente suplimentare pentru combaterea distorsiunilor comerciale generate de intervențiile statului în economie.

La reuniunea programată la Bruxelles, liderii Uniunii Europene urmează să discute propunerile prezentate luni de Franța și Germania, care urmăresc extinderea mecanismelor europene de apărare comercială.

Pe agenda discuțiilor se va afla și vizita de două zile efectuată la Beijing de comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, programată să se încheie vineri, 9 octombrie.

În cadrul negocierilor cu autoritățile chineze, oficialul european încearcă să obțină un acord privind reducerea exporturilor chineze către piața Uniunii Europene într-un anumit sector industrial.

Potrivit informațiilor disponibile, sectorul vizat cel mai probabil de această inițiativă este cel al vehiculelor hibride. Discuțiile urmăresc identificarea unei soluții negociate pentru limitarea exporturilor chineze în această categorie de produse.