Potrivit unor oficiali americani, Rusia are pregătită aproape 70% din puterea militară de care crede că ar avea nevoie pentru o invazie la scară largă a Ucrainei și trimite mai multe grupuri de batalioane tactice la granița cu vecinul său, relatează Reuters,

În ultimele două săptămâni, numărul grupurilor de batalioane tactice în regiunea graniței a crescut iar vineri acesta a ajuns, de la 60, la 83, iar alte 14 sunt în tranzit.

În ceea ce privește perioada unei invazii, terenul este așteptat să înghețe cel mai mult în jurul datei de 15 februarie, au mai spus oficialii, ceea ce ar permite tranzitul unităților rusești mecanizate pe teren accidentat. Astfel de condiții ar continua să fie disponibile până la sfârșitul lunii martie.

Acest calendar, împreună cu un număr și o capacitate tot mai mare a forțelor rusești aflate în apropierea Ucrainei ar putea sugera că fereastra diplomației se închide.

New satellite images of Russian military buildup within Belarus, in Yelsk, Rechitsa and Luninets airfield. The images focus on the new troop and equipment deployments, local training activity and the arrival of Su-25 ground attack aircraft. 📸: @Maxar pic.twitter.com/US2Vs2ta7t

