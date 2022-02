Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a participat la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Beijing. Liderul de la Kremlin a stat în tribună, în timp ce toate camerele de filmat au fost pe acesta în momentul în care delegația Ucrainei a defilat, scrie b1.tv.

Vladimir Putin a fost surprins într-o ipostază la care nimeni nu se aștepta – acesta a fost filmat în timp ce dormea, iar imaginile s-au răspândit imediat pe internet.

În filmarea apărută peste tot în spațiul public, Vladimir Putin s-a trezit brusc la un moment dat, ceea ce i-a determinat pe unii oameni să spună că gestul liderului de la Kremlin a fost premeditat. De cealaltă parte, există oameni care pur și simplu se amuză de imaginile cu președintele Rusiei.

Amintim că Rusia nu poate participa timp de patru ani la aceste Jocuri Olimpice, din cauza unui scandal de dopaj din 2019. La acea vreme, Agenția Mondială Anti-Doping a decis ca sportivii ruși să fie suspendați.

Cu toate acestea, Comitetul Olimpic al Rusiei este prezent la Beijing.

Putin fell asleep during the opening ceremony of the Olympics. pic.twitter.com/Eplkr6QThd

— MRCTV (@mrctv) February 4, 2022