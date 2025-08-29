Premierul Ilie Bolojan și reprezentanții Guvernului s-au întâlnit vineri cu sindicatele și alți parteneri sociali, în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, pentru a discuta despre al doilea pachet de măsuri guvernamentale pe care Executivul îl va prezenta Parlamentului. La Palatul Victoria, oficialii au explicat proiectele de lege și modificările propuse.

În cadrul discuțiilor, premierul a arătat că în prezent există prea puțini „umeri” în economia reală pe care se bazează țara și că nu este ușor pentru Guvern să ia toate aceste măsuri, unele dintre ele fiind adoptate cu reticență. El a subliniat însă că aplicarea acestor măsuri este necesară pentru a crea condiții de dezvoltare economică și pentru a corecta dezechilibrele din sistem, având în vedere situația bugetară.

Bolojan a precizat că Guvernul va continua să reducă cheltuielile statului, să corecteze nedreptățile, să crească veniturile la buget și să eșaloneze investițiile, subliniind că, deși unele măsuri nu sunt ușor de aplicat, acestea sunt esențiale pentru viitorul economic al țării.

„În momentul de faţă, sunt prea puţini umeri în economia reală pe care stă această ţară. La nivelul Guvernului, vom continua să mergem pe direcţiile anunţate: reducerea cheltuielilor statului, corectarea nedreptăţilor, creşterea veniturilor încasate la bugetul de stat şi eşalonarea investiţiilor. Nu este uşor să luăm toate aceste măsuri, pe unele nu le luăm cu inima deschisă, însă, prin punerea lor în aplicare, vom crea condiţii de dezvoltare a ţării în perioada următoare”, a afirmat prim-ministrul României, potrivit unui comunicat de presă emis de Executiv.

Ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, a vorbit despre reforma pensiilor pentru magistrați, în special despre creșterea vârstei de pensionare și schimbarea modului de calcul al pensiilor. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat reforma sistemului de sănătate, axată pe servicii medicale mai bune pentru pacienți și management mai eficient. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a prezentat modificările din administrația locală, care urmăresc echitatea socială și reducerea personalului din administrația publică locală.

Vicepremierul Tánczos Barna a spus că noile măsuri din domeniul insolvenței vor ajuta statul să recupereze mai ușor datoriile și vor crește responsabilitatea administratorilor care duc firmele în insolvență.

Secretarul general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, a explicat că reforma companiilor de stat vine după consultări cu Comisia Europeană și OCDE și prevede reducerea numărului de membri din consiliile de administrație și scăderea indemnizațiilor acestora.

Șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, a prezentat reforma ASF, ANRE și ANCOM, unde vor fi reduse bonusurile și vor fi tăiate aproximativ 10% din posturile de specialiști și 30% din posturile de suport.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus că noile măsuri fiscale urmăresc să încurajeze plata corectă a taxelor și să reducă evaziunea fiscală. Guvernul precizează că sindicatele și patronatele și-au exprimat punctele de vedere și sunt dispuse să ajute la finalizarea legislației necesare pentru aplicarea măsurilor.

La reuniunea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social au participat, din partea Guvernului, premierul Ilie Bolojan, vicepremierii Marian Neacșu și Tánczos Barna, miniștrii Sănătății, Dezvoltării, Finanțelor, Muncii și Mediului, secretarul general al Guvernului, șeful Cancelariei Prim-Ministrului și alți reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale implicate în consultări.