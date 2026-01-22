Guvernul își menține planul de a-și asuma răspunderea în Parlament, pe 29 ianuarie, pentru proiectul de reformă a administrației publice. Purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu, a spus acest lucru la finalul ședinței de joi a Guvernului.

Ea a explicat că a fost întrebată dacă data de 29 ianuarie rămâne valabilă, în contextul în care pe Facebook-ul premierului Ilie Bolojan apăruse un mesaj potrivit căruia asumarea răspunderii pentru al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare ar urma să aibă loc în februarie, deși anterior fusese anunțată data de 29 ianuarie.

Ioana Dogioiu a precizat că l-a întrebat pe premier și că acesta i-a spus că nu s-a schimbat nimic, iar asumarea răspunderii este programată în continuare pentru 29 ianuarie. Ea a mai zis că, după această etapă, în luna februarie urmează aprobarea bugetului de stat pentru anul 2026. Totodată, a arătat că aceasta este în continuare decizia coaliției și că nu au apărut modificări după ultima ședință.

Dogioiu a adăugat că mesajul premierului ar fi putut fi formulat neclar și că va verifica despre ce a fost vorba, subliniind însă că, din informațiile sale, planul nu a fost schimbat.

„L-am întrebat pe premier (…). Nu s-a schimbat nimic. Intenția este ca angajarea să aibă loc pe 29 ianuarie. Intenția aceasta este – în februarie. Nu s-a schimbat nimic de la coaliție (ședința – n.r.) încoace. Și înțeleg că aceasta a fost decizia coaliției. (…) Probabil că a fost o exprimare mai… Voi verifica ce s-a întâmplat, n-am verificat postarea respectivă a premierului în detaliu, dar eu știu că nu s-a modificat nimic”, a precizat Dogioiu.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat ieri, 21 ianuarie, că Guvernul lucrează în această perioadă la bugetul de stat pentru anul 2026, pe baze realiste, cu scopul de a sprijini relansarea economică și investițiile.

El a explicat că reducerea deficitului bugetar cu peste 1% din PIB, păstrarea investițiilor și creșterea veniturilor statului au ajutat România să își recâștige încrederea pe piețele financiare. În același timp, a recunoscut că măsurile fiscale luate au creat probleme economice pentru mulți oameni.

Premierul a arătat că economiile făcute în a doua parte a anului trecut au permis scăderea deficitului sub ținta de 8,4% asumată. A mai spus că statul și-a respectat angajamentele față de investitori și că, în 2025, deficitul a fost redus fără a tăia investițiile. Potrivit lui, investițiile au ajuns la 137,5 miliarde de lei, adică peste 7% din PIB.

Bolojan a mai precizat că fondurile europene, inclusiv cele din PNRR, au fost contractate într-un ritm bun, iar proiectele au fost alese în funcție de importanță. El a adăugat că Guvernul a impus disciplină financiară, a început să reducă cheltuielile statului și a crescut veniturile bugetare, inclusiv prin majorarea unor taxe. Toate aceste măsuri au dus însă la o încetinire a economiei și la dificultăți suplimentare pentru populație.

Premierul a mai zis că, fără a mai crește taxele, există o bază solidă pentru relansarea economică în acest an. El a explicat că bugetul pentru 2026 este construit cu o țintă de deficit de puțin peste 6%, care urmează să fie stabilită clar în perioada următoare, și cu o inflație estimată să scadă spre 4%.

Potrivit lui Ilie Bolojan, obiectivul Guvernului este un buget axat pe relansare și investiții, iar peste 15 miliarde de euro vor veni din fonduri europene, prin PNRR și politica de coeziune. Acești bani ar urma să fie folosiți pentru infrastructură, economie și servicii publice mai bune.