Proiectul de lege adoptat de Guvern aduce următoarele modificări în privința pensiilor de serviciu ale magistraților:

Stabilirea vârstei de pensionare pentru personalul vizat, raportată la vârsta standard de pensionare din sistemul public de pensii;

din sistemul public de pensii; Stabilirea vârstei minime de pensionare la 49 de ani până la 31 decembrie 2026;

Introducerea condiției de cel puțin 35 de ani vechime în muncă ;

; Creșterea treptată a vârstei de pensionare cu câte un an pentru fiecare generație de magistrați;

Implementarea unui număr etapizat de creșteri până la atingerea vârstei standard de pensionare din sistemul public de pensii, urmând ca, după ultima etapă, vârsta de pensionare să ajungă la 65 de ani;

până la atingerea vârstei standard de pensionare din sistemul public de pensii, urmând ca, după ultima etapă, vârsta de pensionare să ajungă la 65 de ani; Introducerea treptată a cerinței de 35 de ani vechime totală în muncă, nu doar în magistratură.

Proiectul prevede, de asemenea, stabilirea unei noi etape de valorificare a perioadelor de vechime asimilată, care vor fi luate în calcul pentru determinarea pensiei de serviciu, pe o perioadă de 10 ani de la intrarea în vigoare a noilor reglementări, adică până la 31 decembrie 2035.

”Potrivit reglementării propuse, perioada de 5 ani vechime în funcţii/profesii asimilate va fi treptat eliminată, cu scăderea unui an de vechime asimilată la fiecare doi ani calendaristici. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2036, această posibilitate va fi complet eliminată. Totuşi, etapizarea are ca obiectiv respectarea principiului securităţii juridice, eliminarea perioadei de 5 ani fiind realizată în mod treptat şi predictibil”, precizează Executivul.

Proiectul stabilește un cuantum al pensiei de 55% din baza de calcul, reprezentată de media indemnizațiilor de încadrare brute lunare și a sporurilor pentru care au fost reținute contribuții de asigurări sociale, realizate în ultimele 60 de luni de activitate înainte de data pensionării. Cuantumul net al pensiei de serviciu va fi limitat la 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate, înainte de pensionare.

De asemenea, se modifică regulile privind acordarea bonificației de 1% și actualizarea pensiei de serviciu, acestea urmând să se aplice doar persoanelor care au decizii de pensionare sau care îndeplinesc condițiile de pensionare înainte de intrarea în vigoare a legii. Vechimea dobândită după intrarea în vigoare a legii nu va fi luată în calcul pentru acordarea bonificației de 1%.

Conducerea Parlamentului a stabilit vineri că Guvernul își va angaja răspunderea pe proiectul privind pensiile magistraților marți, după ședința solemnă dedicată Zilei Naționale a României. Ședința comună a celor două Camere pentru angajarea răspunderii Guvernului va avea loc marți, 2 decembrie, după ședința solemnă comună a Camerei Deputaților și Senatului dedicată aniversării Zilei Naționale – 1 Decembrie, de la ora 14.30, au hotărât vineri Birourile reunite ale Parlamentului.

Termenul pentru depunerea amendamentelor de către parlamentari la proiectul privind pensiile magistraților a fost stabilit până marți, 2 decembrie, la ora 8:00.

Pe agenda ședinței Birourilor reunite s-a aflat și scrisoarea prim-ministrului Ilie Bolojan referitoare la angajarea răspunderii Guvernului în fața Parlamentului asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.