„Motivul protestului este legat de faptul că administraţia, chiar dacă noi am făcut demersurile legale şi în timpul prevăzut de lege, de negociere a contractului colectiv de muncă, am avut o singură întâlnire după solicitarea noastră şi de atunci nu a mai fost nicio convocare. În momentul de faţă contractul colectiv de muncă este expirat, pentru că noi am mai avut o prelungire a lui de un an de zile şi acum societatea este fără contract colectiv de muncă, deşi este obligatoriu. Dar administraţia noastră, de un an şi un pic, de când au mandate pe 4 ani şi Consiliul de administraţie, şi directorul se cred stăpânii inelelor, ei nu mai sunt administratori, sunt stăpâni, aşa se comportă”, a declarat pentru News.ro liderul de sindicat Ioan Neagu.

Liderul de sindicat a declarat că angajații nu au avut ocazia să-și prezinte revendicările, pentru că nu au mai fost convocați la nicio discuție. Singura întâlnire pe tema contractului colectiv de muncă a avut loc în octombrie, a precizat acesta.

„Atunci am stabilit o comisie care să actualizeze contratul cu actele adiţionale în cei trei ani care trecuseră de la negociere şi eventualele modificări legislative apărute. Comisia a anunţat că a terminat ce avea de făcut şi tot nu a convocat. Din moment ce am început şi atributul este exclusiv al administraţiei, trebuie să facem petiţie, toată ziua, să negociem?”, a adăugat Ioan Neagu.

Liderul de sindicat a explicat că a cerut colegilor să continue lucrul, intenționând ca greva japoneză să fie doar „un avertisment”. Fabrica de Arme Cugir are în jur de 700 de angajați, iar la finalul anului trecut mai mulți salariați care cumulaseră pensia cu salariul și-au dat demisia din funcții, a mai precizat acesta.