Gigi Becali a dezvăluit că a fost sunat de către o persoană de la Parlamentul European, care l-a întrebat dacă vrea să beneficieze de pensie, în valoare de 2500 de euro.

Milionarul din Pipera a răspuns afirmativ. În plus, Becali are așteptări și din partea statului român. Se pare că va primi o pensie și pentru cele aproape 12 luni pe care le-a petrecut în Parlamentul României.

Gigi Becali a dezvăluit că va încasa suma de 2500 de euro, dar că va primi și 4000 de euro, pensie, din partea statului român după ce va împlini 65 de ani, potrivit XNS.

Patronul FCSB a fost europarlamentar în perioada iunie 2009 – decembrie 2012.

Gigi Becali vrea să își reia mandatul de europarlamentar

”Am făcut o mare greşeală că m-am retras din mandatul de europarlamentar, că nu aveau curajul să facă asta. M-am retras, am zis că vreau să lupt pentru ţara mea. Am ieşit, iar de acum încolo vreau să lupt pentru familia mea. Nu mi-am dat seama, am fost un idealist şi am greşit.

Îmi pare rău că m-am retras din mandatul de europarlamentar. Acum, am pus nişte avocaţi să se intereseze dacă pot să îmi reiau mandatul, pentru că demisia eu nu mi-am dat-o de acolo”, a spus Becali, imediat după ce a plecat din Parlamentul European.

FCSB a ajuns la șase sezoane consecutive în Liga 1 fără titlu, însă gruparea patronată de Gigi Becali nu intenționează să investească masiv pentru a-și atinge obiectivul, cel puțin până în prezent.

În această vară, FCSB i-a adus pe Zdenek Ondrasek (32 de ani, atacant), Stipe Vucur (29 de ani, fundaș central), Alexandru Crețu (29 de ani, fundaș central) și Andrei Cordea (22 de ani, mijlocaș), iar doar pentru ultimul a plătit o sumă de transfer, una modică, de 50.000 de euro, conform transfermarkt.com.

De asemenea, vicecampioana s-a despărțit de o mulțime de jucători. Cei tineri, precum Gabriel Simion, Robert Ion, Alexandru Pantea sau Ștefan Cană, au fost împrumutați la alte cluburi din România sau din străinătate.