Compania a explicat că restructurarea face parte dintr-o strategie multianuală menită să modernizeze procesele interne și să susțină o direcție de creștere axată pe soluții și produse compatibile cu Inteligența Artificială. Oficialii HP au precizat că schimbările vor afecta în principal zone precum dezvoltarea de produse, operațiunile interne și echipele de suport pentru clienți, unde o parte dintre activități vor fi automatizate în etape.

Directorul executiv al companiei a subliniat că obiectivul principal este accelerarea productivității și a capacității de inovare, într-o perioadă în care concurența pe piețele globale devine tot mai intensă. În acest context, HP adoptă un model operațional în care tehnologiile bazate pe AI pot prelua sarcini repetitive sau standardizate, eliberând resurse pentru activități de dezvoltare avansată.

În prezent, compania numără între 56.000 și 58.000 de angajați, iar tăierile anunțate reprezintă o reducere cuprinsă între 7% și 10% din totalul forței de muncă. Conducerea afirmă că decizia a fost analizată în detaliu, având în vedere presiunile financiare și transformările rapide ale pieței.

Spațiu suplimentar a fost acordat pentru a clarifica zonele care vor fi afectate, reprezentanții HP menționând că trecerea la un model de lucru bazat pe automatizare implică o revizuire a mai multor funcții cheie. Procesul urmează să fie implementat etapizat până în 2028.

Potrivit planului prezentat, HP direcționează o parte semnificativă din investiții către produse și servicii adaptate cererii în creștere pentru sisteme compatibile cu Inteligența Artificială. Reprezentanții companiei au explicat că evoluțiile recente din industria PC-urilor, unde utilizatorii solicită tot mai des dispozitive optimizate pentru aplicații AI, au fost un factor determinant în reproiectarea strategiei de dezvoltare.

În aceeași prezentare, conducerea HP a estimat economii operaționale de aproximativ un miliard de dolari într-un interval de trei ani. Aceste economii sunt urmărite prin reducerea redundanțelor, simplificarea proceselor și recalibrarea costurilor în departamentele unde automatizarea poate prelua o parte considerabilă din sarcini.

Compania a atras însă atenția și asupra unor presiuni externe care influențează performanța financiară. Costurile materialelor, în special cele ale cipurilor de memorie, au crescut pe fondul cererii ridicate provenite din partea centrelor de date. Din perspectiva HP, această evoluție obligă la ajustări continue, atât în ceea ce privește configurarea produselor, cât și în relația cu furnizorii.

În cadrul comunicării oficiale, HP a anunțat că restructurarea va genera costuri de aproximativ 650 de milioane de dolari, dintre care în jur de 250 de milioane sunt prevăzute pentru anul fiscal 2026. Aceste costuri includ compensări, reorganizări logistice și alte cheltuieli asociate procesului de reducere a personalului.

Deși nu au fost dezvăluite detalii complete privind măsurile de sprijin pentru angajații afectați, compania a transmis că vor exista programe de asistență. Printre acestea s-ar putea număra pachete de compensare, oportunități de relocare internă sau sprijin pentru reconversie profesională, măsuri întâlnite frecvent în astfel de procese de reorganizare.

Anunțul concedierilor a deschis discuții în rândul angajaților privind siguranța locurilor de muncă și perspectivele pe termen mediu. Deși HP menționează că aceste schimbări sunt necesare pentru a păstra ritmul cu tendințele industriei, efectele asupra forței de muncă sunt evidente, având în vedere amploarea reducerilor.

În paralel, analiștii pieței muncii observă că tot mai multe companii din sectorul tehnologic adoptă soluții AI pentru a optimiza costurile, ceea ce determină o modificare a structurii posturilor disponibile. În acest context, apar tot mai frecvent discuții despre competențele profesionale necesare în următorii ani.

Decizia HP este privită de specialiști drept un indicator al direcției spre care se îndreaptă întreaga industrie IT. Integrarea pe scară largă a Inteligenței Artificiale devine un element central în planurile de dezvoltare ale marilor companii, iar unele sarcini operaționale sunt transferate către sisteme automatizate.

Totodată, această tendință generează preocupări legate de evoluția pieței muncii. Mii de posturi sunt redefinite sau eliminate, în timp ce cererea pentru competențe în programare, infrastructură digitală, automatizare și AI crește accelerat. Conform analizelor citate de CNN, acest context exercită presiune asupra angajaților pentru a se adapta rapid și pentru a dobândi abilități în domenii emergente.

Industria tehnologică se află într-o perioadă de tranziție, iar exemple precum cel al HP ilustrează modul în care investițiile în AI pot influența atât procesele interne, cât și structura resurselor umane. Observatorii pieței estimează că transformări similare ar putea apărea și în alte companii globale, pe măsură ce adoptarea tehnologiilor avansate devine o prioritate strategică.