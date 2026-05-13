Poliția Locală Bistrița a transmis marți, 12 mai, că a primit numeroase reclamații din partea locuitorilor, în special din zona Bulevardului Independenței, unde prezența porumbeilor a devenit tot mai accentuată.

Reprezentanții instituției au explicat că înțeleg faptul că hrănirea păsărilor pornește adesea dintr-un gest de bunătate, însă efectele asupra spațiului public sunt problematice.

Resturile alimentare lăsate pe jos atrag rozătoare, murdăresc trotuarele, băncile și clădirile și creează disconfort pentru cei care folosesc zilnic aceste zone.

Poliția Locală a precizat că, potrivit HCL nr. 153/2009, murdărirea spațiilor publice cu resturi alimentare reprezintă contravenție și poate fi sancționată cu amenzi de până la 1.000 de lei.

Astfel, nu hrănirea păsărilor în sine este sancționată direct, ci consecințele produse asupra domeniului public.

„Am primit în ultima perioadă numeroase sesizări din partea bistrițenilor, în special de pe Bulevardul Independenței, legate de prezența tot mai vizibilă a porumbeilor în spațiile publice. Înțelegem că hrănirea păsărilor pornește dintr-un gest de bunătate. Totuși, resturile alimentare lăsate pe domeniul public atrag rozătoare, murdăresc trotuarele și clădirile și creează disconfort pentru toți cei care folosesc aceste spații. Conform HCL nr. 153/2009, murdărirea spațiilor publice cu resturi alimentare constituie contravenție și se sancționează cu amenzi de până la 1.000 de lei", a transmis Poliția Locală Bistrița, pe Facebook.

Pentru a reduce problema, Primăria Bistrița a anunțat că va achiziționa două sisteme laser profesionale destinate alungării porumbeilor. Autoritățile locale caută astfel o metodă de control care să nu implice intervenții agresive, dar care să limiteze prezența păsărilor în zonele cele mai afectate.

Aceste sisteme sunt folosite în mai multe orașe pentru îndepărtarea păsărilor din piețe, parcuri sau din apropierea clădirilor importante, fără a le răni.

Locuitorii din Bistrița nu s-au plâns doar de porumbei, ci și de numărul mare de ciori din anumite zone ale orașului, inclusiv în copacii din jurul Bisericii Evanghelice.

În luna martie, primarul Gabriel Lazany a explicat că administrația locală este limitată de legislația actuală și nu poate interveni pentru îndepărtarea acestor păsări.

Primarul a mai arătat că, în trecut, ciorile puteau fi ținute la distanță prin metode care acum sunt interzise, iar de când aceste măsuri nu mai sunt permise, autoritățile nu au mai găsit o soluție eficientă pentru combaterea lor.