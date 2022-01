George Simion a adus-o în discuție pe fosta lui iubită, fără să îi divulge identitatea și a vorbit despre motivul pentru care aceasta l-a părăsit. Liderul AUR a spus că se uita cu fosta iubită la celebrul serial „House of cards” și nu preferau comediile romantice. Motivul despărțirii pare să fi fost plecările dese prin țară ale politicianului. Iubita sa nu a mai suportat și a plecat din viaţa lui.

De ce s-a despărțit George Simion de iubita sa?

„E fosta pentru că am plecat să organizez reeditarea Podului de flori de peste Prut. I-am spus că stau o lună la Iaşi. Ea spera, săraca, să mai stau pe acasă. Când m-am întors de la Iaşi, îşi luase hainele. Mă lăsase singur acasă. Nasol! Viaţa asta de revoluţionar nu e simplă”, spune George Simion potrivit Libertatea.

George Simion a vorbit și despre părinții lui, cum şi unde s-au întâlnit.

„Mama şi tata s-au cunoscut la facultate, în Bucureşti, la ASE. Au făcut-o pe soră-mea şi după patru ani am apărut eu. Mama, din Răchitosu, Vrancea, tata, din Lilieci, Ialomiţa.

Şcoala Generală 87, Bobocica, după aia Liceul Gheorghe Lazăr, după aia facultatea, la Universitatea Bucureşti, Administraţie şi Afaceri, şi masterul l-am făcut la Universitatea Al.I. Cuza din Iaşi. Am făcut istorie, deşi dădusem licenţa pe economie. Istoria comunismului în România. Mi-a plăcut mie subiectul”, a mai povestit George Simion.

George Simion, mesaj șocant la finalul de anului 2021

George Simion, co-președinte al AUR, a reacționat miercuri, 29 decembrie, după ce colegul său Claudiu Târziu a fost vizitat de jandarmi. Astfel, acesta a acuzat o tentativă de intimidare și lansat o declarație neașteptată.

Co-președintele AUR a fost atunci prezent în emisiunea lui Victor Ciutacu, „Punctul Culminant”, în ziua în care colegul său Claudiu Târziu a fost vizitat de jandarmi. Acolo, George Simion a declarat că fetița de doar 5 ani a lui Claudiu Târziu a fost foarte speriată de vizita jandarmilor și a crezut că aceștia îi vor aresta părinții.

De asemenea, acesta a susținut că forțele de ordine acționează la comanda ministrului de Interne Lucian Bode.

„Eu am domiciliul la sat. E absolut penibil ce au facut jandarmii in tentativa lor de a ne intimida membrii si conducerea. Ieri am avut o doamna chemata la Parchetul General. O doamna din Ciorogarla, va dati seama ce putea sa deranjeze linistea publica.

Fetita domnului Tarziu, de 5 ani, Maria, a spus ca se astepta ca domnii politisti sa il ia pe tatal ei. Nu mai intimideaza pe nimeni domnul Bode, suparat ca Jandarmeria a actionat bine la protest. Ii felicit pe jandarmi ca nu au dat cu gaze, nu au batut pe nimeni. Ne-au dat amenzi de 50.000 de lei, la congresul PNL nu imi aduc aminte sa fi dat atat. Oricum, cine are amenzi sa ne contacteze, le vom asigura asistenta juridica, pentru ca avem din ce in ce mai multi profesionisti.

Noi suntem oameni ai dialogului, nu ca USR-ştii, am avut un dialog cu reprezentantii Jandarmeriei, au spus ca nu au ce sa faca, asta e ordinul primit de la Bode. Stiti ce ministrii de Interne am avut, asa a fost intotdeauna, vine decidentul politic si pune presiune pe functionari. Nu ne facem griji, eu am experienta de 15 ani, la mine nu o sa vina asa. Mi-e asa de teama ca sunt la o palinca in Bistrita-Nasaud. O sa ne faca dosare penale. Eu nu am avere, nu am facut cu ei talharii, nu am facut afaceri cu statul. Tot pe ei o sa-i ia politia.”, a declarat George Simionîn emisiunea de la România TV.