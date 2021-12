George Simion, mesaj șocant pentru români la final de an! Nimeni nu s-ar fi așteptat

Co-președintele AUR a fost prezent în emisiunea lui Victor Ciutacu, „Punctul Culminant”, în ziua în care colegul său Claudiu Târziu a fost vizitat de jandarmi. Acolo, George Simion a declarat că fetița de doar 5 ani a lui Claudiu Târziu a fost foarte speriată de vizita jandarmilor și a crezut că aceștia îi vor aresta părinții.

De asemenea, acesta susține că forțele de ordine acționează la comanda ministrului de Interne Lucian Bode.

Mesajul lansat de George Simion

„Eu am domiciliul la sat. E absolut penibil ce au facut jandarmii in tentativa lor de a ne intimida membrii si conducerea. Ieri am avut o doamna chemata la Parchetul General. O doamna din Ciorogarla, va dati seama ce putea sa deranjeze linistea publica.

Fetita domnului Tarziu, de 5 ani, Maria, a spus ca se astepta ca domnii politisti sa il ia pe tatal ei. Nu mai intimideaza pe nimeni domnul Bode, suparat ca Jandarmeria a actionat bine la protest. Ii felicit pe jandarmi ca nu au dat cu gaze, nu au batut pe nimeni. Ne-au dat amenzi de 50.000 de lei, la congresul PNL nu imi aduc aminte sa fi dat atat. Oricum, cine are amenzi sa ne contacteze, le vom asigura asistenta juridica, pentru ca avem din ce in ce mai multi profesionisti.

Noi suntem oameni ai dialogului, nu ca USR-ştii, am avut un dialog cu reprezentantii Jandarmeriei, au spus ca nu au ce sa faca, asta e ordinul primit de la Bode. Stiti ce ministrii de Interne am avut, asa a fost intotdeauna, vine decidentul politic si pune presiune pe functionari. Nu ne facem griji, eu am experienta de 15 ani, la mine nu o sa vina asa. Mi-e asa de teama ca sunt la o palinca in Bistrita-Nasaud. O sa ne faca dosare penale. Eu nu am avere, nu am facut cu ei talharii, nu am facut afaceri cu statul. Tot pe ei o sa-i ia politia.

Eu le zic asa oamenilor: daca ma omoara ei pe mine, o sa va rog sa-i omorati si voi pe ei. Metaforic vorbind. Acum nu mai e Kovesi, nu mai avem comenzi d-astea politice. Acum noi suntem intr-o familie europeana respectabila, cea a Conservatorilor si Reformistilor, vrea si domnul Viktor Orban sa vina alaturi de noi, vedem daca il primim, sa mai taie din pretentiile cu Ardealul.

Am informatii ca se cauta sa-mi faca dosare penale, dar nu au pe ce, nu am omorat, nu am violat. Sa incerce, ne dau subiecte sa comunicam cu poporul, e calea sigura sa crestem si mai mult”, a declarat George Simion în emisiunea de la România TV.