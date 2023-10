Incidentul recent de la Festivalul „Micul de Aur”, în care liderul AUR, George Simion, a intrat în conflict cu un bărbat care îl filma, a stârnit controverse și discuții aprinse în spațiul public. Bărbatul care a realizat filmarea a ieșit acum cu o declarație, contestând versiunea lui Simion și oferind detalii noi cu privire la incident.

„Eu nu l-am jignit pe dumnealui (pe George Simion – n.r.), nu l-am înjurat, nu l-am făcut prost și nu i-am spus, cum se poate auzi pe înregistrare, «dacă mai vrei mai pun mâna pe tine, f***….».

Am fost agresat și nu «m-a atins cu calm pe mână», ci a vrut să smulgă telefonul, prinzându-mă și de mână – am și eu martori, bineînțeles, prieteni cu care am fost la festival”, a spus acesta pentru Digi24.